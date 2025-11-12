 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina atskleidė, kas vyko derybų su Rusija metu: štai kaip rusai bandė apgauti Trumpą

2025-11-12 07:54
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-12 07:54

Stambule vykusių derybų tarp Ukrainos ir Rusijos metu, Rusija neigė Ukrainos savarankiškumą ir pasiūlė sukurti „WhatsApp“ grupes, kad būtų sudaryta pažangos iliuzija, rašo „The Times“.

Stambule – naujas Ukrainos ir Rusijos derybų raundas (nuotr. SCANPIX)
13

1

Apie tai leidiniui papasakojo Sergijus Kyslycia. 2025 m. vasarį pradėjęs eiti Ukrainos užsienio reikalų viceministro pareigas, S  Kyslycia tapo diplomatinė dešinioji ranka galingam Volodymyro Zelenskio patarėjui Andrijui Jermakui, lydėdamas jį kelionėse po visą pasaulį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukraina pasakoja, kaip rusai bandė apgauti amerikiečius

Anot jo, gegužės 16 d., birželio 2 d. ir liepos 23 d. Stambule vykusiuose derybose rusai atvyko su dosjė apie kiekvieną Ukrainos delegacijos narį.

„Jie labai gerai žino kiekvieno iš mūsų praeitį ir kartais sako provokuojančius ir gana nemalonius dalykus“, – pasakoja jis.

Tokie veiksmai buvo skirti nukreipti dėmesį ir suerzinti Ukrainos delegacijos narius, kad juos būtų galima apkaltinti derybų žlugimu.

Vladimiras Putinas pagrindiniu derybininku pasirinko Vladimirą Medinskį, istoriką, kuris derybas pradėjo paskaita, kurioje pateikė iškreiptą Ukrainos ir Rusijos istorijos apžvalgą ir padarė išvadą, kad „mes, rusai, žudome rusus“, – prisiminė S. Kyslycia.

„Jis turėjo visą Ukrainos gynybos ministrų, generolų ir diplomatų komandą, bet jie vis tiek neigia jūsų tapatybę, jūsų tautybę“, – sako jis.

„Bet mes žinojome, kad jie taip darys, ir prisimenu, kad prieš susitikimą per instruktažą susitarėme, kad leisime jiems kalbėti, kiek jie nori. Mes nesileisime į diskusijas apie istorinių pasakojimų autentiškumą. Tada pereisime tiesiai prie mūsų darbotvarkės“, – pasakoja S. Kyslycia.

Anot jo, rusai nuolat ignoravo visus kitus bandymus kalbėti apie esmę. Vietoj to jie siūlė sukurti „WhatsApp“ grupes, darbo grupes, kuriomis galėtų apgauti amerikiečius, kad šie patikėtų, jog derybos pažengė į priekį, ir nesiimtų baudžiamųjų veiksmų.

S. Kyslycia sako, kad rusai atsisakė svarstyti bet kokį ugnies nutraukimą, kol jis jų nepasiteiravo, ką jie supranta po šiuo žodžiu. Vienintelis ugnies nutraukimas, kuriam rusų delegacija sutiko, buvo dviejų valandų paliaubos, kad būtų galima surinkti žuvusius.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Rusija pareiškė, kad yra pasiruošusi deryboms su Ukraina, nurodė vietą

Rusijos įgaliotinis Turkijoje Aleksejus Ivanovas pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi deryboms su Ukraina Stambule, praneša rusų agentūra TASS.

Anot jo, rusai deryboms pasirengę bet kuriuo metu. A. Ivalonas pažėrė kaltinimų Ukrainai neva nereaguojant į ankstesnes iniciatyvas.

„Rusijos pusė ne kartą pabrėžė, kad esame pasirengę tęsti tiesiogines derybas su Ukrainos puse, su Ukrainos delegacija. Taip pat mūsų turkų partneriai nuolat pabrėžia, kad Stambulo platforma lieka mūsų dispozicijoje, šios durys mums lieka atviros“, – sako jis.

„Jei Kyjivas parodys politinę valią, mes bet kuriuo metu esame pasirengę tokioms deryboms“, – priduria jis.

A. Ivanovas aiškina, kad ankstesnių derybų raundų metu Rusijos pusė neva pateikė keletą pasiūlymų.

„Buvo išsakyta nemažai iniciatyvų, tarp jų – dėl trijų darbo grupių sukūrimo internete. Deja, kol kas iš Ukrainos pusės teigiamos reakcijos į šias iniciatyvas negavome“, – tikina jis.

Vis dėlto Ukraina ne kartą ragino Rusiją baigti karą ir tartis dėl jo pabaigos, tačiau Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą.

