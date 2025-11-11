 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pilietybę pakeitęs Kovtunas pribloškė Ukrainą: „Tai – išdavystė“

2025-11-11 22:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 22:08

Vienas geriausių pasaulio gimnastų ukrainietis Ilja Kovtunas šiemet nustebino daugelį, kai nusprendė siekti Kroatijos pilietybės ir atsisakė toliau ginti Ukrainos garbę. Po to, kai rusai pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, I. Kovtunas apsigyveno Kroatijoje. Iki pat praėjusio sezono pabaigos I. Kovtunas gynė Ukrainos garbę.

Ilja Kovtunas | Scanpix nuotr.

Vienas geriausių pasaulio gimnastų ukrainietis Ilja Kovtunas šiemet nustebino daugelį, kai nusprendė siekti Kroatijos pilietybės ir atsisakė toliau ginti Ukrainos garbę. Po to, kai rusai pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, I. Kovtunas apsigyveno Kroatijoje. Iki pat praėjusio sezono pabaigos I. Kovtunas gynė Ukrainos garbę.

0

I. Kovtuno sprendimas ir bandymai jį paaiškinti supykdė Ukrainos olimpinio komiteto prezidentą Vadimą Gutcaitą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kovtunas išdavė Ukrainą. Kaip kitaip aš galėčiau apibūdinti šią situaciją? Tai, ką jis kalbėjo paskutiniame interviu, buvo siaubinga. Jis sakė nejautęs palaikymo iš Ukrainos ir ukrainiečių. Visa Ukraina jį palaikė, o jis šneka tokius dalykus... Kai tik jis pakeitė pilietybę, aš stengiausi išlikti pagarbus ir tolerantiškas jo atžvilgiu, bet man to jau užteks. Į Kroatiją jis iškeliavo vos prasidėjus plataus masto invazijai į Ukrainą. Nuo pat pirmos dienos mes jį rėmėme finansiškai ir visais kitais būdais.

Prieš olimpines žaidynes Kovtuno trenerė paprašė, kad ne tik ji, bet ir jos vyras galėtų apsistoti olimpiniame kaimelyje, mat jis irgi prisidėjo prie Kovtuno pasiruošimo. Padarėme viską, kad tas prašymas būtų išpildytas. Po Kovtuno iškovoto olimpinio sidabro jam buvo skirtas finansavimas ir valstybinis apdovanojimas. Kyjive Kovtunas nesilankė nuo plataus masto invazijos pradžios, bet niekas dėl to jo nekritikavo.

Po viso šito jis aiškina, kad nejautė palaikymo iš Ukrainos? Tiesą pasakius, geriau jis būtų patylėjęs. Kalbėti tokius dalykus, kai Ukraina kraujuoja...

Yra ir kitų sportininkų, kurie nusprendė pakeisti pilietybes. Nemanau, kad jiems tai išeis į naudą. Ukrainoje jie buvo herojai, o dabar jie – niekas“, – „sport.ua“ sakė V. Gutcaitas.

I. Kovtunas pernai Paryžiuje iškovojo olimpinį sidabrą pratimuose ant lygiagrečių. Jis taip pat yra pasaulio vicečempionas ir keturiskart Europos čempionas.

Viena talentingiausių Ukrainos dziudo kovotojų – Jelyzaveta Lytvynenko – taip pat neseniai pranešė, kad gimtinės garbės nebegins. Pasaulio čempionato prizininkė pasirinko atstovauti Jungtiniams Arabų Emyratams.

J. Lytvynenko – ne pirma Ukrainos dziudo kovotoja, pakeitusi pilietybę. Oleksijus Boldyrijevas nusprendė atstovauti Lenkijai, o brolis su sese Igoris ir Ilarija Curkanai – Slovėnijai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

