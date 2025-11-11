 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Be nugalėtojo pasibaigusi UFC titulinė kova privertė imtis veiksmų: teisėjas papasakojo, kas pasikeis

2025-11-11 21:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 21:48

Ilgametis UFC teisėjas Herbas Deanas teigė, kad ateityje teisėjai dažniau taikys taškų atėmimus už dūrius į akis po to, kai buvo nutraukta UFC sunkiasvorių titulinė kova ir pastaruoju metu kilo ginčų ir diskusijų dėl šio klausimo.

Herbas Deanas | Scanpix nuotr.

Ilgametis UFC teisėjas Herbas Deanas teigė, kad ateityje teisėjai dažniau taikys taškų atėmimus už dūrius į akis po to, kai buvo nutraukta UFC sunkiasvorių titulinė kova ir pastaruoju metu kilo ginčų ir diskusijų dėl šio klausimo.

„UFC 321“ turnyre Tomas Aspinallas nebegalėjo tęsti kovos, kai Ciry kova baigėsi anksčiau laiko, kai Cirylas Gane‘as britui dūrė į akis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teisėjas Jasonas Herzogas nusprendė kovą paskelbti neįvykusia, o ne diskvalifikuoti C. Gane‘ą už pražangą.

Daugiau nei tūkstančio kovų teisėjavimo patirtį turintis H. Deanas teigė, kad kolegos siekia griežčiau taikyti taisykles ir pagaliau pažaboti dūrius į akis.

„Taisyklės jau egzistuoja, – tinklalaidėje „Michael Bisping’s Believe You Me“ sakė H. Deanas. – Uždrausta tiesti pirštus priešininko akių kryptimi. Ši taisyklė galioja jau seniai, tik iki šiol jos nuosekliai netaikėme. Nuo šiol tai pasikeis.“

T. Aspinallas išsaugojo čempiono titulą, nepaisant neįvykusios kovos, tačiau buvo nušvilptas žiūrovų Abu Dabyje, nors pats teigė nieko nematantis. Vaizdo pakartojimas parodė, kad jam buvo bakstelėta į abi akis.

Britas vis dar laukia galutinės diagnozės ir savaitę po kovos negalėjo viena akimi nieko matyti.

Ši situacija sukėlė diskusijų, kodėl C. Gane‘as nebuvo diskvalifikuotas. Jei teisėjas būtų taip nusprendęs, T. Aspinallas būtų paskelbtas nugalėtoju dėl varžovo diskvalifikacijos.

Pagal taisykles, teisėjas savo nuožiūra nustato, ar smūgis į akis buvo tyčinis ir nuo to priklauso sankcija.

H. Deanas pripažino, kad taško atėmimas iš kovotojo – nesvarbu, tyčia ar ne – iki šiol nebuvo įprasta praktika nei UFC, nei plačiau MMA pasaulyje, nors teisėjai turi teisę taip elgtis.

„Tai pavojinga pražanga, – sakė H. Deanas. – Jei kovotojas ir toliau elgiasi taip, rizikuoja sužeisti varžovą. Turime imtis priemonių. Turėtume pradėti atiminėti taškus už tokį elgesį dar prieš tai, kai kas nors rimtai nukenčia.

Kitas dalykas yra tas, kad MMA iš esmės yra vieno taško sportas. Daugumoje trijų raundų kovų rezultatas būna 29:28. Tad jei atimi vieną tašką, iš laimėjimo dažnai lieka tik lygiosios. Bet vis tiek turėsime kažką daryti – tai viena iš priemonių, kurią planuojame taikyti. Tai tikrai įvyks.“

