Europos dviračių kroso čempionate lietuviai prie lyderių nepriartėjo

Lietuvai šių metų čempionate atstovavo 4 sportininkai.
Vyrų elito kategorijoje Dovydas Lukšas atsiliko 5 ratais ir buvo paskutinis – 26-as. Visas prizines vietas užėmė belgai: Toonas Aertsas (58:40 min.), minimaliai atsilikęs Thibau Nysas (58:40) bei Joranas Wyseure (58:43).
Vaikinų jaunimo lenktynėse Martynas Medelinskas buvo 58-as (46:04), o Lukas Skikas – 60-as (46:50) tarp 63 dalyvių. Tarp merginų Irmantė Aleliūnaitė aplenkė 15 konkurenčių ir užėmė 26-ą poziciją (41:35).
