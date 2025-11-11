 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Europos dviračių kroso čempionate lietuviai prie lyderių nepriartėjo

2025-11-11 12:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 12:02

Belgijoje baigėsi UEC Europos dviračių kroso čempionatas – prestižiškiausios žemyno varžybos, kuriose dėl čempiono titulo kovojo stipriausi sportininkai iš visos Europos. Tai buvo svarbiausias sezono startas visiems kroso profesionalams – čia išaiškinti geriausi žemyno atletai elitinėje, jaunimo (U23), jaunių ir veteranų grupėse.

Lenktynių startas | „Stop“ kadras

Belgijoje baigėsi UEC Europos dviračių kroso čempionatas – prestižiškiausios žemyno varžybos, kuriose dėl čempiono titulo kovojo stipriausi sportininkai iš visos Europos. Tai buvo svarbiausias sezono startas visiems kroso profesionalams – čia išaiškinti geriausi žemyno atletai elitinėje, jaunimo (U23), jaunių ir veteranų grupėse.

REKLAMA
0

Lietuvai šių metų čempionate atstovavo 4 sportininkai.

Vyrų elito kategorijoje Dovydas Lukšas atsiliko 5 ratais ir buvo paskutinis – 26-as. Visas prizines vietas užėmė belgai: Toonas Aertsas (58:40 min.), minimaliai atsilikęs Thibau Nysas (58:40) bei Joranas Wyseure (58:43).

Vaikinų jaunimo lenktynėse Martynas Medelinskas buvo 58-as (46:04), o Lukas Skikas – 60-as (46:50) tarp 63 dalyvių. Tarp merginų Irmantė Aleliūnaitė aplenkė 15 konkurenčių ir užėmė 26-ą poziciją (41:35).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų