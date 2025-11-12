Rusija pareiškė, kad yra pasiruošusi deryboms su Ukraina, nurodė vietą

Anot jo, rusai deryboms pasirengę bet kuriuo metu. A. Ivalonas pažėrė kaltinimų Ukrainai.
Artimas Zelenskio sąjungininkas kaltinamas organizavęs didelio masto korupcijos schemą
Stiprėjant konfrontacijai dėl korupcijos, Ukrainos tyrėjai antradienį apkaltino artimą prezidento Volodymyro Zelenskio sąjungininką organizavus 100 mln. dolerių (apie 86,4 mln. eurų) vertės korupcijos schemą.
Kaltinimai Timurui Mindičiui yra naujausias epizodas didelio masto korupcijos skandale, susijusiame su teiginiais apie masinį lėšų pasisavinimą energetikos sektoriuje. T. Mindičius yra prodiuserinės studijos „Kvartal 95“ bendraturtis – šią studiją įkūrė V. Zelenskis, kuris prieš pradėdamas politiko karjerą buvo žinomas komikas.
„T. Mindičius kontroliavo Ukrainos energetikos sektoriuje nusikalstamu būdu gautų pinigų kaupimą, paskirstymą ir legalizavimą“, – pareiškė Specializuotos kovos su korupcija prokuratūros (SAPO) prokuroras. Kalbėdamas ikiteisminiame posėdyje, skirtame kitam vyrui, kaltinamam dalyvavimu minimoje schemoje, prokuroras pridūrė, kad, vykdydamas nusikalstamą veiklą, įtariamasis pasinaudojo „draugiškais santykiais su Ukrainos prezidentu“.
Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) pirmadienį paskelbė, kad energetikos sektoriuje demaskavo korupcijos schemą, kurioje figūruoja 100 mln. dolerių išplautų lėšų.
„Detektyvai sulaikė penkis asmenis ir apie įtarimus pranešė septyniems organizacijos nariams“, – antradienį pareiškime pažymėjo NABU; tai reiškia, kad septyniems asmenims buvo pateikti kaltinimai.
Tarp jų yra „verslininkas – nusikalstamos organizacijos vadovas“, pridūrė biuras, tačiau šio asmens neįvardijo – tai, regis, yra nuoroda į T. Mindičių, kurį prokurorai anksčiau įvardijo kaip schemos sumanytoją.
Be to, SAPO apkaltino teisingumo ministrą Germaną Galuščenką, kuris ketverius metus ėjo energetikos ministro pareigas, gavus „asmeninės naudos“ iš T. Mindičiaus mainais už pinigų srautų energetikos sektoriuje kontrolę. Ukrainos teisingumo ministerija nurodė, kad G. Galuščenka bendradarbiauja su tyrėjais ir kad nuo tolesnių komentarų susilaikys.
Naujienų agentūra AFP bandė susisiekti su „Kvartal 95“ ne darbo valandomis, norėdama išgirsti T. Mindičiaus reakciją į kaltinimus, tačiau atsako iškart negavo.
NABU atliko masines kratas po 15 mėnesių trukusio tyrimo dėl energetikos sektoriaus, kuris nuo Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį nuolat patiria atakas. NABU tyrimų komandos vadovas Oleksandras Abakumovas Ukrainos valstybinei televizijai sakė, kad T. Mindičius prieš pat kratas išvyko iš šalies.
Atakos prieš energetikos sektorių
Kaltinimai dėl lėšų pasisavinimo energetikos pramonėje tokiu metu, kai fiksuojamos negailestingos atakos ir plataus masto elektros energijos tiekimo sutrikimai, sukėlė naują visuomenės pasipiktinimą.
Artėjant ketvirtajai karo žiemai, Maskva sustiprino atakas prieš Ukrainos energetikos sektorių, paleisdama daugybę bepiločių orlaivių ir raketų. Vienu metu smogta į gamybos įrenginius, taip pat į elektros perdavimo ir paskirstymo sistemas, taip apsunkinant remonto darbus.
Po pirmadienį atliktų kratų V. Zelenskis pareiškė, kad visi veiksmai kovojant su korupcija yra „labai reikalingi“, ir paragino pareigūnus bendradarbiauti su kovos su korupcija agentūromis. Jis kaltinimų T. Mindičiui kol kas nekomentavo.
Ukrainos vyriausybė antradienį atleido valstybinio branduolinės energetikos operatoriaus „Energoatom“, kuris, pasak tyrėjų, yra korupcijos schemos kertinis akmuo, stebėtojų tarybą. Šį žingsnį ir skubų valstybės vadovaujamą auditą ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko pavadino „pirmaisiais sprendimais dėl „Energoatom“ atnaujinimo“.
Sisteminės korupcijos naikinimas yra vienas iš pagrindinių reikalavimų Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą procese, o bet kokios kliūtys gali sulėtinti prisijungimą prie bloko. V. Zelenskis vasarą susilaukė didžiulio ukrainiečių ir Briuselio pasipriešinimo, kai pabandė vyriausybei perduoti minėtų dviejų nepriklausomų kovos su korupcija agentūrų NABU ir SAPO kontrolę.
Rusija pareiškė, kad yra pasiruošusi deryboms su Ukraina, nurodė vietą
Rusijos įgaliotinis Turkijoje Aleksejus Ivanovas pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi deryboms su Ukraina Stambule, praneša rusų agentūra TASS.
Anot jo, rusai deryboms pasirengę bet kuriuo metu. A. Ivalonas pažėrė kaltinimų Ukrainai neva nereaguojant į ankstesnes iniciatyvas.
„Rusijos pusė ne kartą pabrėžė, kad esame pasirengę tęsti tiesiogines derybas su Ukrainos puse, su Ukrainos delegacija. Taip pat mūsų turkų partneriai nuolat pabrėžia, kad Stambulo platforma lieka mūsų dispozicijoje, šios durys mums lieka atviros“, – sako jis.
„Jei Kyjivas parodys politinę valią, mes bet kuriuo metu esame pasirengę tokioms deryboms“, – priduria jis.
A. Ivanovas aiškina, kad ankstesnių derybų raundų metu Rusijos pusė neva pateikė keletą pasiūlymų.
„Buvo išsakyta nemažai iniciatyvų, tarp jų – dėl trijų darbo grupių sukūrimo internete. Deja, kol kas iš Ukrainos pusės teigiamos reakcijos į šias iniciatyvas negavome“, – tikina jis.
Vis dėlto Ukraina ne kartą ragino Rusiją baigti karą ir tartis dėl jo pabaigos, tačiau Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą.