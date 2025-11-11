 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Syrskis apie situaciją fronte: „Padėtis žymiai pablogėjo“

2025-11-11 23:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 23:46

Oleksandras Syrskis (nuotr. SCANPIX)
13

Zaporižios srityje toliau vykstant intensyvioms kovoms, Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis pranešė, kad okupantai srityje užėmė tris gyvenvietes, rašo „United24 Media“.

0

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Jis teigė, kad Rusijos pajėgos pasinaudojo tirštu rūku, kad susikurtų pranašumą.

„Padėtis žymiai pablogėjo“, – sakė O. Syrskis, pažymėdamas, kad priešo pajėgos, pasinaudodamos savo kiekybe, pažengė į priekį per įnirtingus susirėmimus ir užėmė tris gyvenvietes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kiekvienas teritorijos metras kainuoja Rusijos pusei labai brangiai“, – pažymėjo O. Syrskis.

„Per pastarąsias tris dienas Rusijos pajėgos prarado apie 800 karių ir daugiau nei 100 karinės technikos vienetų Pietų grupės operatyvinėje zonoje“, – pridūrė jis.

Jis taip pat pabrėžė, kad vis dažniau naudojami Ukrainoje sukurti tolimojo nuotolio ginklai.

„Mes geriname Ukrainoje pagamintų sistemų, įskaitant „Neptune“ ir „Flamingo“ raketas, taip pat dronus, kurie toliau daro įtaką priešo operacijoms, efektyvumą“, – sakė O. Syrskis.

Zelenskis įvardijo karščiausius fronto taškus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad šiuo metu didžiausias fronto dėmesys sutelktas į Pokrovsko kryptį ir Zaporižios sritį, kur Rusijos pajėgos intensyvina puolimus.

Pasak jo, situacija šiose vietovėse išlieka sudėtinga dėl oro sąlygų, tačiau ukrainiečiai toliau naikina okupantus ir išlaiko gynybos pozicijas.

