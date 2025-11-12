Rusijoje – sprogimai: dronai taikėsi į svarbią gamyklą

Vietos gubernatorius patvirtino, kad ataka buvo įvykdyta. Anot jo, oro gynybos pajėgos neutralizavo dronus regione
Apie nukentėjusiuosius nepranešama, tačiau gubernatorius skelbia, kad dėl dronų nuolaužų Budjonovskos pramoninėje zonoje kilo gaisras.
Socialinėse medijose skelbiama kad atakos tikslas buvo dujų perdirbimo įmonė „Stavrolen“.
Ji yra „Lukoil“ dukterinė įmonė ir miestui svarbus verslas.
