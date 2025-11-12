 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje – sprogimai: dronai taikėsi į svarbią gamyklą

2025-11-12 08:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 08:51

Rusijos Stavropolio sritis buvo atakuota dronais, skelbia „Kanal 24“. Pranešama, kad galėjo būti atakuota dujų perdirbimo gamykla.

Sprogimai Rusijoje: dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai (nuotr. Telegram)

Rusijos Stavropolio sritis buvo atakuota dronais, skelbia „Kanal 24". Pranešama, kad galėjo būti atakuota dujų perdirbimo gamykla.

0

Vietos gubernatorius patvirtino, kad ataka buvo įvykdyta. Anot jo, oro gynybos pajėgos neutralizavo dronus regione

Apie nukentėjusiuosius nepranešama, tačiau gubernatorius skelbia, kad dėl dronų nuolaužų Budjonovskos pramoninėje zonoje kilo gaisras.

Socialinėse medijose skelbiama kad atakos tikslas buvo dujų perdirbimo įmonė „Stavrolen“.

Ji yra „Lukoil“ dukterinė įmonė ir miestui svarbus verslas.

