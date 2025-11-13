Vaitiekūnas: rengiant naują sankcijų paketą Rusiją ir Baltarusiją reikia traktuoti vienodai

„Norėtume padėkoti komisijai už 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą, bet raginame juos tęsti 20-ąjį paketą ir įtraukti Baltarusiją, kad su ja būtų elgiamasi vienodai. Ji vykdo hibridinius išpuolius prieš Lietuvą, instrumentalizuotai gabena kontrabandą į Lietuvą, ir mes dėl to patiriame finansinių, reputacijos nuostolių, logistinių iššūkių, kai turime uždaryti oro uostus“, – ketvirtadienį prieš Ekonomikos ir finansų reikalų ministrų tarybos (ECOFIN) posėdį Briuselyje žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.
„Raginame ją (Baltarusiją – BNS) vertinti taip pat, kaip ir Rusiją“, – teigė jis.
Atsakydamas į žurnalistų klausimus dėl Lietuvoje jaučiamų saugumo grėsmių, K. Vaitiekūnas pabrėžė, kad Lietuva „jau 35-erius metus jaučia Rusijos spaudimą ir grėsmę“.
K. Vaitiekūnas taip pat akcentavo, kad Ukrainai būtinas greitas ir adekvatus finansavimas.
„Mūsų nuomone, geriausias sprendimas būtų reparacinės paskolos, ir mums reikia sprendimo šių metų gruodį. Žinoma, esame pasirengę aptarti visas galimybes, bet raginame susitarti dėl reparacinių paskolų“, – nurodė ministras.
Paklaustas, ar Ukrainoje kilęs korupcijos skandalas palietė ES pasitikėjimą Ukraina, K. Vaitiekūnas akcentavo, kad nutraukti finansinės paramos negalima.
„Ji kovoja ne tik už savo laisvę ir teisę pasirinkti, kaip gyventi, bet ir už Europos laisvę. Taigi, nepaisant skandalo, kitų galimybių nėra“, – sakė jis.
BNS rašė, kad Ukrainos Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) pirmadienį pranešė, kad atskleidė korupcijos schemą energetikos sektoriuje, susijusią su 100 mln. dolerių išplautomis lėšomis, o vėliau pridūrė, kad penki asmenys buvo sulaikyti, o dar septyniems pateikti kaltinimai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino savo energetikos teisingumo ministrus atsistatydinti, pastarasis ministras buvo nušalintas nuo pareigų.
BNS skelbė, kad lapkričio pradžioje ES paskelbė 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai dėl karo Ukrainoje.
Pagal naujas ES priemones 27 šalių blokas vienais metais paankstino suskystintųjų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimą iki 2027 metų pradžios.
Dėl kontrabandinių balionų skrydžių iš Baltarusijos, kurie pastarąjį mėnesį trikdo Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą, Lietuva siekia didesnių sankcijų Minskui.
Minėti incidentai lėmė Vyriausybės sprendimą mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija.
