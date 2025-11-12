Siūloma labiau apsaugoti vartojimo paskolų davėjus

Keisti Vartojimo kredito įstatymą būtina dėl spartėjančių skaitmenizavimo procesų – vis daugiau paslaugų atliekama skaitmeninėje erdvėje, pranešė ministerija.
„Siūlymai leis teisinį reguliavimą labiau pritaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Įstatymo pakeitimai suteiks daugiau teisinio aiškumo, sustiprins vartojimo kredito gavėjų apsaugą ir skatins konkurenciją, o tai suteiks tiesioginę naudą dar svarstantiems ar jau nusprendusiems imti kreditus“, – pranešime sakė ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Pokyčius lėmė ir kiti veiksniai – tarpusavio skolinimo platformos, siūlančios įvairius kreditus, nauji informacijos pateikimo bei kreditingumo vertinimo būdai, kuriems naudojamos automatizuotos sistemos arba alternatyvūs duomenys, pavyzdžiui, iš socialinių tinklų.
Paskolų davėjai privalės anksti identifikuoti finansinius sunkumus patiriančius klientus ir pasiūlyti jiems konsultacijas – už tai galės būti imamas tik nedidelis, įstatymu apribotas mokestis. Be to, klientai privalės gauti išsamią, suprantamą informaciją apie kredito sąlygas, palūkanas, mokesčius ir rizikas.
Dauguma tokių kreditų suteikiama nuotoliu, todėl informacija turės būti pateikiama taip, kad ją būtų lengva suprasti naudojantis telefonais ar kompiuteriais.
Reklamose turės būti pateikiama nedviprasmiška informacija apie paskolos kainą ir sąlygas, standartizuotu formatu, kad klientai galėtų lengviau palyginti pasiūlymus ir pasirinkti tinkamiausią.