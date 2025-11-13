 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Smūgis Putinui: Ukraina savo ginklais atakavo svarbius taikinius Rusijoje

2025-11-13 14:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 14:20

Ankstų ketvirtadienio rytą Ukrainos gynybos pajėgos puolė keletą svarbių taikinių Rusijoje, panaudojusios šalyje sukurtus ginklus: raketas „Flamingas“, „Bars“ ir dronus „Liutyj“, feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
13

Ankstų ketvirtadienio rytą Ukrainos gynybos pajėgos puolė keletą svarbių taikinių Rusijoje, panaudojusios šalyje sukurtus ginklus: raketas „Flamingas“, „Bars“ ir dronus „Liutyj“, feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

REKLAMA
0

Siekdami sumažinti įsiveržėlių iš Rusijos karinį, ekonominį ir puolamąjį potencialą, Ukrainos daliniai per naktį atakavo kelias dešimtis taikinių Rusijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, sakoma pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Kur smogė ukrainiečiai?

Laikinai okupuotame Kryme smūgiai buvo nukreipti į „Sea Oil“ saugyklą, sraigtasparnių stovėjimo aikštelę, dronų saugojimo ir parengimo vietas Kirovo aerodrome bei oro gynybos sistemos radiolokatorių netoli Eupatorijos. 

REKLAMA
REKLAMA

Laikinai okupuotoje Zaporižios srities dalyje smūgiai buvo nukreipti į naftos saugyklą netoli Berdiansko ir 5-osios jungtinės ginkluotosios armijos bei 127-osios Rusijos motorizuotųjų šaulių divizijos priešakinius vadovavimo postus. 

REKLAMA

Taip pat smogta į taikinius Rusijos teritorijoje, padaryti nuostoliai dar tikslinami. 

Kompleksiniams smūgiams Ukrainos pajėgos naudoja kovinius dronus, raketinius dronus ir įvairių tipų raketas. Praėjusią naktį buvo dislokuotos kelios ilgojo nuotolio ukrainiečių gamybos sistemos, įskaitant „Flamingo“, „Bars“ ir „Liutyj“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų