Smūgis Putinui: Ukraina savo ginklais atakavo svarbius taikinius Rusijoje

Siekdami sumažinti įsiveržėlių iš Rusijos karinį, ekonominį ir puolamąjį potencialą, Ukrainos daliniai per naktį atakavo kelias dešimtis taikinių Rusijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, sakoma pranešime.
Kur smogė ukrainiečiai?
Laikinai okupuotame Kryme smūgiai buvo nukreipti į „Sea Oil“ saugyklą, sraigtasparnių stovėjimo aikštelę, dronų saugojimo ir parengimo vietas Kirovo aerodrome bei oro gynybos sistemos radiolokatorių netoli Eupatorijos.
Laikinai okupuotoje Zaporižios srities dalyje smūgiai buvo nukreipti į naftos saugyklą netoli Berdiansko ir 5-osios jungtinės ginkluotosios armijos bei 127-osios Rusijos motorizuotųjų šaulių divizijos priešakinius vadovavimo postus.
Taip pat smogta į taikinius Rusijos teritorijoje, padaryti nuostoliai dar tikslinami.
Kompleksiniams smūgiams Ukrainos pajėgos naudoja kovinius dronus, raketinius dronus ir įvairių tipų raketas. Praėjusią naktį buvo dislokuotos kelios ilgojo nuotolio ukrainiečių gamybos sistemos, įskaitant „Flamingo“, „Bars“ ir „Liutyj“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!