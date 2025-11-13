Buvęs KGB pareigūnas paaiškino, kam Putinui reikalingi 3 identiški kabinetai

Žiniasklaidoje pastaruoju metu pradėta skelbti, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas turi tris identiškus kabinetus skirtingose Rusijos vietose.
Kam Putinui trys vienodi kabinetai?
S. Žirnovas sako, kad jų V. Putinui gali reikėti dėl to, kad būtų kuriama iliuzija, jog V. Putinas dirba iš Maskvos.
Vis dėlto tai tuo pačiu metu rodo V. Putino baimę.
Trys identiški V. Putino kabinetai yra įrengti taip, kad žiūrovai negalėtų suprasti, kur jis iš tiesų yra. Jie padeda paslėpti jo lokaciją poilsio ar medicininių procedūrų metu, anot S. Žirnovo, taip pat sukuria stabilumo jausmą.
Jis pažymi, kad eiliniam žiūrovui pakanka, kad kabinetai būtų bendrai panašūs, ir to pakanka, kad būtų išlaikytas nuolatinio buvimo įvaizdis.
„Čia yra du dalykai: pirma, reikia sukurti vaizdą, kuris supainiotų žmones, kad jie nesuprastų, kas iš tiesų vyksta. Tam nereikia, kad visi trys kabinetai būtų idealiai identiški, pakanka, kad jie būtų bendrai panašūs, ir tai veikia, siekiant apgauti paprastą žiūrovą“, – aiškina S. Žirnovas.
Tai leidžia V. Putinui būti skirtingose Rusijos vietose, o žiūrovams atrodys, kad jis dirba Maskvoje.
„Pavyzdžiui, kai Putinui buvo švirkščiamas botoksas ar jis atliko kitas procedūras, kabinetai padėjo paslėpti jo nebuvimą kelias savaites, ir niekas nematė, kad jis iš tikrųjų serga ar ilsisi“, – tikina S. Žirnovas.
Apie tai, kad V. Putinas turi tris vienodus kabinetus, savo knygoje skelbia „The Wall Street Journal“ žurnalistai.
Anot autorių, visi trys kabinetai yra skirtinguose Rusijos regionuose. Visi jie įrengti ir baldais apstatyti vienodai. Esą įrengimas toks identiškas, kad netgi ant stalo padėtos tokios pačios pieštukinės, ant stalo toks pat pieštukų skaičius.
Knygos autoriai teigia, kad patalpos neturi langų, o identiškos detalės neleidžia nustatyti tikslios V. Putino buvimo vietos.
