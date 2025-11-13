Internautai šokiruoti – garsi mama nusprendė žindyti dukrą iki 6 metų: paaiškino, kodėl

„Tai nebuvo taip, kad ją maitinau, nes jai reikėjo valgyti. Ji jau nuo metų amžiaus valgė normalų maistą. Tai buvo labiau mūsų bendravimo ir artumo akimirka. Ji tiesiog norėjo būti šalia manęs, todėl leidau jai pačiai nuspręsti, kada sustoti“, – pasakojo Austin.
Mama nesupranta, kodėl žmonės stebisi
Coco, kartu su vyru – reperiu Ice T – auginanti dabar jau devynerių Chanel, sakė, kad norėjo leisti dukrai pačiai pajusti, kada jai to nebereikia, rašo PEOPLE.
„Ji juk nebus šešiolikos ir vis dar ant mano krūtinės. Vaikas pats suvokia, kad tai tampa keista, ir taip įvyko, kai jai buvo šešeri. Taip, tai ilgas laikotarpis, bet Europoje kai kur žindo iki septynerių – ir niekam tai neatrodo keista. Amerikiečiai tiesiog į tai žiūri kitaip“, – įsitikinusi ji.
Pasak Austin, dukra žindymą vėliau naudojo kaip paguodos ir saugumo šaltinį. „Ji dažniausiai norėdavo manęs prieš miegą – tai buvo jos ramybės būdas. Ir sulaukiau daugybės palaikančių žmonių, ypač mamų, kurios mane suprato“, – dalijosi ji.
Modelis džiaugiasi, kad atviras pokalbis paskatino kitas moteris kalbėti apie ilgalaikį žindymą. „Pagalvojau, kodėl tai toks tabu? Juk žmonės tai daro tūkstančius metų“, – sakė TV žvaigždė.
