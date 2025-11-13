 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Internautai šokiruoti – garsi mama nusprendė žindyti dukrą iki 6 metų: paaiškino, kodėl

2025-11-13 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 15:55

Televizijos asmenybė Coco Austin paaiškino, kodėl nusprendė žindyti savo dukrą Chanel iki šešerių metų amžiaus. 46-erių modelis apie tai atvirai prabilo tinklalaidėje „Dumb Blonde“, sakydama, kad šis laikotarpis buvo labiau motinos ir dukros ryšio stiprinimo būdas, o ne būtinybė maistui.

Coco Austin su dukra (nuotr. SCANPIX)

Televizijos asmenybė Coco Austin paaiškino, kodėl nusprendė žindyti savo dukrą Chanel iki šešerių metų amžiaus. 46-erių modelis apie tai atvirai prabilo tinklalaidėje „Dumb Blonde“, sakydama, kad šis laikotarpis buvo labiau motinos ir dukros ryšio stiprinimo būdas, o ne būtinybė maistui.

REKLAMA
1

„Tai nebuvo taip, kad ją maitinau, nes jai reikėjo valgyti. Ji jau nuo metų amžiaus valgė normalų maistą. Tai buvo labiau mūsų bendravimo ir artumo akimirka. Ji tiesiog norėjo būti šalia manęs, todėl leidau jai pačiai nuspręsti, kada sustoti“, – pasakojo Austin.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mama nesupranta, kodėl žmonės stebisi 

Coco, kartu su vyru – reperiu Ice T – auginanti dabar jau devynerių Chanel, sakė, kad norėjo leisti dukrai pačiai pajusti, kada jai to nebereikia, rašo PEOPLE. 

REKLAMA
REKLAMA

„Ji juk nebus šešiolikos ir vis dar ant mano krūtinės. Vaikas pats suvokia, kad tai tampa keista, ir taip įvyko, kai jai buvo šešeri. Taip, tai ilgas laikotarpis, bet Europoje kai kur žindo iki septynerių – ir niekam tai neatrodo keista. Amerikiečiai tiesiog į tai žiūri kitaip“, – įsitikinusi ji. 

REKLAMA

Pasak Austin, dukra žindymą vėliau naudojo kaip paguodos ir saugumo šaltinį. „Ji dažniausiai norėdavo manęs prieš miegą – tai buvo jos ramybės būdas. Ir sulaukiau daugybės palaikančių žmonių, ypač mamų, kurios mane suprato“, – dalijosi ji.

Modelis džiaugiasi, kad atviras pokalbis paskatino kitas moteris kalbėti apie ilgalaikį žindymą. „Pagalvojau, kodėl tai toks tabu? Juk žmonės tai daro tūkstančius metų“, – sakė TV žvaigždė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų