Rusijos kariuomenė Ukrainos Odesos srityje atakavo ypatingos svarbos infrastruktūrą

„Lapkričio 13 d. naktį Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais atakavo Arcyzo miestą. Dėl priešo atakos buvo apgadintas ypatingos svarbos infrastruktūros objektas, administracinis pastatas ir remonto dirbtuvės“, – sakoma paskelbtame pranešime.
Pasak prokuratūros, žmonės per ataką nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba prokurorai ir policijos pareigūnai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo nusikaltimų (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalis).
