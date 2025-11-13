 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos kariuomenė Ukrainos Odesos srityje atakavo ypatingos svarbos infrastruktūrą

2025-11-13 11:37 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 11:37

Rusijos kariuomenė smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais atakavo Ukrainos Odesos srityje įsikūrusį Arcyzo miestą ir apgadino ypatingos svarbos infrastruktūros objektą, tinkle „Telegram“ pranešė regiono prokuratūra.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

0

„Lapkričio 13 d. naktį Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais atakavo Arcyzo miestą. Dėl priešo atakos buvo apgadintas ypatingos svarbos infrastruktūros objektas, administracinis pastatas ir remonto dirbtuvės“, – sakoma paskelbtame pranešime.

Pasak prokuratūros, žmonės per ataką nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba prokurorai ir policijos pareigūnai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo nusikaltimų (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalis).

