  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Idiotas, kuris filmavo“: įžymybėmis tapusių rusų karių tikriausiai nebėra tarp gyvųjų

2025-11-14 16:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 16:35

Rusijos karinės pajėgos tęsia puolimą Pokrovsko kryptimi, o Ukrainos pajėgos vykdo kontratakas. Neseniai pasirodžius „įžengimo į miestą“ vaizdo įrašui, kuriame Pokrovske užfiksuotos rusų pajėgos, sulaukė pasipiktinimo ir tarp pačių rusų. Pasirodo, vaizdo įraše matomi rusų kariai buvo sutriuškinti ukrainiečių artilerijos smūgiais.

„Idiotas, kuris filmavo“: įžymybėmis tapusių rusų karių tikriausiai nebėra tarp gyvųjų (nuotr. Telegram)

Rusijos karinės pajėgos tęsia puolimą Pokrovsko kryptimi, o Ukrainos pajėgos vykdo kontratakas. Neseniai pasirodžius „įžengimo į miestą" vaizdo įrašui, kuriame Pokrovske užfiksuotos rusų pajėgos, sulaukė pasipiktinimo ir tarp pačių rusų. Pasirodo, vaizdo įraše matomi rusų kariai buvo sutriuškinti ukrainiečių artilerijos smūgiais.

Vienas Rusijos karinis tinklaraštininkas pasiskundė, kad internete pasirodę kadrai, kuriuose matyti, kaip rusų karinės pajėgos Pokrovske juda su rūko uždanga, leido Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms smogti šiai kolonai.

Internete plačiai paplito lapkričio 10 ir 11 d. vaizdai, kuriuose matyti, kaip rusų kariai motociklais, keturračiais ir sunkvežimiais juda į Pokrovską esant stipriam rūkui.

OSINT paskyros nustatė jų geografinę vietą ir nustatė, kad vaizdo įraše matoma Pokrovsko pietinė dalis palei M-30 Selidovo – Pokrovsko greitkelį.

Vėliau vienas iš Rusijos karinių tinklaraštininkų parašė, kad „idiotas, kuris nufilmavo“ vaizdo įrašą ir jį paskelbė, nepakankamai įvertino artilerijos grėsmę kare, kuriame dominuoja dronai. Jis turėjo omenyje, kad šis paskelbimas leido Ukrainos artilerijai smogti Rusijos kolonai.

Pokrovsko likimas kol kas lieka neaiškus. Rusijos kariniai tinklaraštininkai, nepaisant valdžios pranešimų apie jau užimtą miestą, praneša, kad Rusijos armija kontroliuoja miesto rajonus į pietus nuo geležinkelio, bet Pokrovsko šiaurėje tebesitęsia nuožmūs mūšiai.

Lapkričio 12 ir 13 d. paskelbti geolokaciniai kadrai rodo, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaiko pozicijas Pokrovsko centre ir toliau veikia šiaurės vakaruose ir šiaurėje.

 

 

