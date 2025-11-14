Kainų augimas Lenkijoje blėsta

Galutinis įvertis sutapo su praėjusio mėnesio pabaigoje skelbtu išankstiniu. Rodiklis – mažiausias nuo praėjusių metų birželio.
Anot GUS, infliaciją praėjusį mėnesį smukdė menkę metiniai kainų prieaugiai maisto ir nealkoholinių gėrimų (iki 3,4 proc.), švietimo paslaugų (6,2 proc.), poilsio ir pramogų organizavimo paslaugų (2,0 proc.), neklasifikuojamų prekių ir paslaugų (0,8 proc.), taip pat stiprėjęs pigimas drabužių ir avalynės (iki minus 1,1 proc.), namų apyvokos daiktų (taip pat minus 1,1 proc.).
Tuo tarpu spartėjo brangimas būsto ir komunalinių paslaugų (iki 4,2 proc.), alkoholio ir tabako (7,0 proc.), viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų (5,5 proc.), o transporto prekių ir paslaugų kainų kritimas per metus aptirpo (iki minus 2,3 proc.).
Spalį užfiksuota 0,1 proc. mėnesio infliacija, po nulinės rugsėjį.
