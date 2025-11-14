Į mišką atėjusios grybautojos vos nenualpo, ką išvydo: tokį žiaurumą matė seniai

Įprasta išvyka į mišką virto košmaru, kurio liudininkės greičiausiai nepamirš visą gyvenimą. Tai, ką jos rado tarp medžių, buvo klaiku – grybautojos nedelsdamos pranešė apie tai pareigūnams, rašoma fakt.pl.
Siaubas Puławų miške: du šunys rasti plieniniuose spąstuose
Praėjusią savaitę grybautojos Pulavų miške aptiko šiurpų vaizdą. Pasak Pulavų apskrities policijos atstovės Ewa Rejn-Kozak, dviem dideliems mišrūnams ant kaklo buvo uždėti savaime susiveržiantys spąstai iš plieno, pritvirtinti prie medžių. Kiekvienas gyvūnų judesys dar labiau veržė kilpas.
Vienas iš šunų neišgyveno – jo kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams. Kitas, nors ir sužeistas, sugebėjo išsilaisvinti ir pabėgo.
Policija iš karto pradėjo tyrimą, įtardami, kad už šio žiauraus elgesio gali slypėti brakonierius.
25-erių vyras – pagrindinis įtariamasis
Tyrime dalyvavo keli skyriai, tarp jų ir Ekonominių nusikaltimų skyrius bei Janoveco savivaldybės policijos pareigūnai.
„Apsvarstėme visas galimybes, įskaitant tai, kad šunys galėjo tapti atsitiktinėmis brakonierių spąstų, pastatytų laukiniams gyvūnams, aukomis“, – teigė komisarė Rejn-Kozak.
Paaiškėjo, kad vieno vietos gyventojo šuo anksčiau taip pat buvo patekęs į panašius spąstus, tačiau tuomet pavyko jį išgelbėti.
Šis įvykis padėjo tyrėjams atsekti pėdsakus iki 25 metų Pulavų rajono gyventojo, kuris lapkričio 8 d. buvo sulaikytas.
Keturi kaltinimai ir gresiantis įkalinimas
Atliekant kratą įtariamojo valdose rasta draudžiamų brakonieriavimo įrankių. Jam pareikšti keturi kaltinimai: trys už žiaurų elgesį su gyvūnais, statant mirtinas kilpas, ir vienas už draudžiamų brakonieriavimo priemonių laikymą.
„Sulaikytojo apklausa truko iki vėlyvos nakties“, – nurodė policijos atstovė. Įtariamasis perduotas policijos priežiūrai. Jam gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
