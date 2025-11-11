Pamatę, ką vyras rado savo kieme, kiti bėgtų neatsisukdami: „Policija nežinojo, ką su tuo daryti“

Socialiniuose tinkluose šis radinys iškart sulaukė audringų diskusijų – daugelis svarstė, ar tai galėtų būti kapas, ar galbūt senas šulinys ar net karo laikų slėptuvė. Pats vyras nedelsdamas kreipėsi į policiją, o istorija greitai paplito internete, rašoma mirror.co.uk.
Paslaptingas radinys sode
Vyras pasakojo, kad rado „laiko pamirštą“ metalinę dėžę. Jis „Reddit“ forume rašė:
„Manau, kad savo sode radau kapą. Remiantis maždaug 1850 m. OS žemėlapiais, šioje vietoje buvo koplyčia. Susisiekiau su tarybos archeologijos grupe, bet kol kas negavau atsakymo.“
Pasak jo, nors apie radinį buvo pranešta policijai, pareigūnai neatrodė labai susidomėję – jie pažadėjo imtis veiksmų tik tuo atveju, jei būtų aptikti kaulai.
„Išsiunčiau policijai internetinį pokalbį, o jie per dvi valandas, mano nuostabai, atsiuntė du policininkus. Jie nežinojo, ką su tuo daryti, ir atrodė patenkinti“, – pasakojo vyras.
Smalsumo vedamas vyras toliau tyrinėjo objektą. Jis atskleidė: „Statinys yra maždaug 0,9–1,2 metrų gylio.
Maždaug 0,46 metro gylyje konstrukcijos sienos tampa daug storesnės. Dugnas tvirtas ir sujungtas su sienomis. Gal turite idėjų?“
Spėja, kad aptiko kapavietę
Šis aprašymas dar labiau įžiebė diskusijas internete. Vieni „Reddit“ vartotojai spėjo, kad tai gali būti senas septikas, o kiti įsitikinę – vyras galėjo aptikti kapavietę.
Vienas komentatorius klausė: „Į kuria pusę jis atsuktas? Tai geras būdas išsiaiškinti, ar tai kapas, ar ne. Beje, kartą kasdamas radau žmogaus kaukolę.“
Į tai vyras atsakė: „Oho, tai neįtikėtina! Jis atsuktas į rytus ir vakarus.“
Kitas vartotojas pridūrė: „Tradiciškai bažnyčiose žmones laidodavo atsuktus į rytus, Jeruzalės link.“
Nuomonės išsiskyrė: nuo humoro iki baimės
Diskusijoje netrūko nei humoro, nei šiurpių minčių. Vienas žmogus rašė: „Atidaryk – arba rasi kaulų, arba atsidursi išmatų duobėje. Bet kuriuo atveju tai bus mūsų pergalė.“
Kitas komentatorius juokavo: „Aš iš tikrųjų šiek tiek nerimauju, kad neradai skeleto, nes vienintelis galimas paaiškinimas yra tas, kad lavonas virto zombiu ir šiuo metu yra laisvėje.“
Visgi atsirado ir rimtesnių pasisakymų. Vienas vartotojas, teigęs esantis karo laikų bunkerių ekspertas, pareiškė:
„Kaip Antrojo pasaulinio karo ir Šaltojo karo laikų bunkerių specialistas, aš suprantu, kad tai neabejotinai duobė žemėje. Tęsk ir pranešk apie savo radinius – tai gali būti didžiausias dalykas, kurį kada nors padarei!“
Kol kas paslaptingos dėžės kilmė išlieka nežinoma. Vietos valdžia ir archeologai kol kas neatsakė į vyro užklausas, todėl interneto bendruomenė toliau spėlioja, kas iš tiesų slepiasi po jo sodo žeme – senas kanalizacijos įrenginys ar galbūt užmirštas kapas.
Vienas dalykas aiškus – šis radinys privertė daugelį pažvelgti į savo kiemą visai kitu kampu.
