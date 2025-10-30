Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę, ką Sandra dabar padarė savo kieme, kiti bėgtų neatsisukdami: oda pašiurpsta ne vienam

2025-10-30 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 10:50

Helovinas – šventė, vis dažniau aplankanti ir lietuvių namus. Gąsdinantys kostiumai, šviečiantys išskaptuoti moliūgai ir viskas, kas šiurpu, tapo šios šventės akcentu. O Vilniaus rajone įsikūrusi Sandra Vitkė savo kiemą pavertė tikru siaubo parku.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
7

1

Eidami pro Sandros kiemą ne vienas sustoja pasižiūrėti ar jį nufotografuoti – nedaug kur išvysi milžiniškus skeletus, stovinčius prie namų durų ar kyšančius iš namo stogo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus rajono gyventojų kieme – milžiniški skeletai ir kaliausės

Į naujienų portalo tv3.lt redakciją kreipusis Melekonių kaimo gyventoja juokais vadina tai savo „psichoze“ – artėjant Šiurpnakčiui, kiemas virto skeletų, moliūgų ir kitų šiurpių būtybių „namais“.

„Artėjant Helovinui, papuošėme savo kiemą įspūdingo dydžio dekoracijomis – milžiniškais skeletais, kaliausėmis ir kitais atributais.

Šiemet nusprendėme padaryti tai dar įspūdingiau nei pernai ir mūsų kiemas jau traukia praeivius, kurie sustoja pasižiūrėti ir fotografuoti“, – dalijosi Sandra.

Ant pievelės – dirbtiniai antkapiai, šalia vieno – skeletas, prie kitų – pavieniai kaulai ir kapų žvakės. Šalia namo – už jį patį beveik aukštesnis skeletas, kito kaukolė, rankų kaulai ir dalis šonkaulių į praeivius ir pravažiuojančius žvelgia išlindusi iš stogo.

Prie įėjimo į namus pasitinka kita „kompanija“ – kaliausės šalia sudžiūvusių kukurūzų, tarsi sėdėtų ne prie gyvenamojo namo, o kur lauke.

Dekoracijas papildė ir Helovino simboliu tapę moliūgai, kaukolės, žibintai su žvakėmis, durys „aplipę“ voratinkliais. O viską kasmet vainikuoja šventė, į kurią patekti norinčiųjų – ne vienas.

„Kiekvienais metais spalio 31-ąją darau namie vakarėlį, į kurį kasmet prašosi vis daugiau draugų ir pažįstamų. Ir mano vienintelė sąlyga – kostiumas“, – prideda Sandra, pažymėdama, kad susibūrimas visada – įspūdingas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

