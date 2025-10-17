Pamačiusi, kas kabo kaimyno kieme, Laura nustėro: bėgo kiek kojos neša

Šįkart dekoracija pasirodė tokia realistiška, jog net suaugusieji prisipažino bijantys pro ją praeiti.
Štai vartotoja Laura prisipažino, kad pamačiusi kaimyno kieme kabančią dekoraciją taip išsigando, jog net pradėjo bėgti kiek tik kojos nešė.
Socialiniuose tinkluose kilo diskusijos, ar tokio pobūdžio puošmenos turėtų būti rodomos viešose vietose, ypač ten, kur vaikšto mažamečiai, rašoma mirror.co.uk.
Dekoracija, kuri sukėlė paniką
Amerikos priemiestyje vienas gyventojas nusprendė Helovinui pasipuošti išskirtinai. Jo kieme tarp dviejų medžių buvo pakabinta animatroninė vyro viršutinė kūno dalis, pririšta už rankų, už išvirtusiais vidaus oraganais ir rėkianti iš skausmo.
Dekoracija pakabinta vos už kelių metrų nuo tako, kuriuo kasdien eina žmonės, todėl praeiviai negalėjo jos nepastebėti.
„Baisiausia Helovino dekoracija, kokią esu matęs čia“, – komentavo vienas vartotojas.
Kitas atsakė: „Man būtų buvę labai baisu, jei vaikystėje būčiau pro tokią dekoraciją praėjęs.“
„Nuimčiau tą daiktą vidury nakties“
Ne vienas žmogus piktinosi ir teigė, kad tokie vaizdai neturėtų būti rodomi viešai. Vienas komentatorius pasipiktino: „Jei būčiau kaimynas, tai būtų visiškas „ne“. Nuimčiau tą daiktą vidury nakties.“
Jam pritarė kitas: „Nuplėščiau jį vidury dienos, tamsoje prie to daikto bijočiau priartėti...“
Dar vienas žmogus rašė: „Galiu įsivaizduoti, kad maži vaikai ilgai sapnuoja košmarus, pamatę tai.“
Helovino dekoracija gąsdina ir vaikus, ir suaugusius
Daugelis internautų sutarė, kad namo savininkas persistengė.
„Rimtai? Paprastų Helovino dekoracijų dažnai pakanka, kad išgąsdintų mažus vaikus“, – piktinosi vienas vartotojas.
Kiti dalijosi asmenine patirtimi: „Kai mano sūnui buvo treji ar ketveri metai, jis patyrė traumą dėl namo, kuriame buvo viena iš tokių dekoracijų – skeletas, kuris atrodo kaip kyšantis iš žemės.
Tačiau tai nebuvo taip baisu, kaip tai, ką paskelbėte. Po metų jis vis dar prisiminė, koks tai namas, ir nenorėjo ten eiti, nors skeleto ten nebebuvo.“
Dar vienas komentatorius pridūrė: „Kruvinas, perpjautas pusiau, rėkiantis, besiblaškantis zombis tikrai netinka namų kieme. Jis ne tik baisus – jis kruvinas.“
Ragina netraumuoti vaikų
Dalis žmonių pabrėžė, kad Helovinas turėtų likti nekaltų linksmybių vakaru, o ne galimybe traumuoti vaikus.
„Man nerūpi, jei esi suaugęs ir tau akivaizdžiai nusispjauti. Ne tame esmė. Nesmagu, kai žmonės daro tokius dalykus. Palikite tai siaubo parkams, kuriame žmonės iš anksto registruojasi.“
Vienas internautas pasidalijo savo skaudžia patirtimi, primindamas, kad tokios dekoracijos gali būti itin jautrios kai kuriems žmonėms.
„Manau, kad būtų geriau, jei žmonės kruviną, sudarkytą lavoną vaizduojančią Helovino dekoraciją laikytų namuose. Tokie vaizdai gali gąsdinti ne tik vaikus, kurie po to sapnuoja košmarus ir verčia tėvus juos raminti naktimis, bet ir žmones, turinčius potrauminio streso sindromą.
Kai kurie yra matę tikrų siaubingų dalykų, todėl jiems visą spalio mėnesį nereikia priminimo apie smurtą ir kraują. Po to, kai mano uošvis mirė smurtine mirtimi, mano vyrui buvo labai sunku matyti kruvinas Helovino dekoracijas“, – pasakojo viena moteris.
Šis atvejis priminė daugeliui, kad Helovinas – ne varžybos, kas išgąsdins labiau, o proga pasimėgauti kūrybiškumu ir linksmybėmis. Kai dekoracijos tampa per realistiškos, jos ne tik, kad nebekelia šypsenos, o gąsdina ir priverčia susimąstyti, kur baigiasi šventinė fantazija ir prasideda nejautrumas.
