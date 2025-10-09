Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Lietuvoje netrukus atsidarys „Siaubo parkas“: pasakė, kur ir kada

2025-10-09 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 15:10

Koks Helovinas be šiurpių nuotykių? Tai metas, kai norisi pasinerti į paslaptingą pasaulį, kuriame siaubas susimaišo su juoku, o šiurpuliukai virsta nepamirštamais prisiminimais.

Siaubo parkas Anykščiuose (nuotr. pranešimo spaudai)
4

1

Būtent tokią patirtį penktus metus iš eilės siūlo Anykščiuose įsikuriantis „Siaubo parkas“, kasmet pritraukiantis tūkstančius lankytojų.

Šiais metais parkas svečių lauks nuo spalio 10-osios iki lapkričio 2-osios, rašoma pranešime spaudai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siaubo parkas Anykščiuose
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Siaubo parkas Anykščiuose

Nuo apversto namo iki lazerių šou

Dar visai neseniai Helovinas daugeliui asocijavosi tik su persirengėliais ir saldainių dalybomis. Tačiau šiandien vis daugiau populiarumo sulaukia ir Helovino parkai, kuriuose lankytojų laukia ne saldumynai, o šiurpūs nuotykiai, įtraukiantys tiek jaunus, tiek suaugusius.

Anykščiai į tokį šiurpulingą parką kviečia jau kelerius metus. Šiemet čia svečius nustebins daugiau nei 40 nejaukių lokacijų, kurios kvies lankytojus išbandyti skirtingas patirtis – nuo apsėsto apversto namo, kanapių labirinto ar zombių užpultos greitosios pagalbos iki Piratų laivo, kapinių, siaubo labirinto, mėsinės su išprotėjusiu mėsininku ar įspūdingo apžvalgos rato.

Įspūdingos dekoracijos, specialiai paruošti atrakcionai ir animatoriai sukurs nepamirštamą patirtį visiems, ieškantiems nuotykių ir adrenalino.

Tai dar ne viskas – spalio 31 d. ir lapkričio 1 d. parko atmosferą įspūdingais reginiais papildys ir kulminacija taps lazerių šou.

Laukiami visi

„Siaubo parkas“ įsikūręs „LABI parkas“ teritorijoje amžiaus cenzo neturi – dienomis čia gali lankytis tiek šeimos su mažais vaikais, tiek suaugusieji. Vis dėlto „Siaubo parko“ atstovė Julija atkreipia dėmesį, kad ne visos „Siaubo parko“ pramogos yra tinkamos tiems, kas vengia šiurpių patirčių: kai kuriose lokacijose slepiasi šiurpiai bauginantys animatoriai, gali išgąsdinti ir kai kurios dekoracijos.

„Stengiamės, kad pas mus apsilankytų tiek adrenaliną mėgstantys, tiek vengiantys šiurpių patirčių lankytojai. Tačiau su pačiais mažiausiais lankytojais rekomenduojame užsukti dieną, kadangi sutemus animatoriams gali būti sunkiau juos pastebėti, kad netyčia neišgąsdintų.

Dienos metu animatoriai yra tikrai draugiški ir, matydami, kad lankytojas jaučiasi nejaukiai, jų negąsdina“, – teigia pašnekovė.

Atliepia lankytojų poreikius

Julija pasakoja, kad organizuojant pramogas, didžiausias įkvėpimas ateina iš pačių lankytojų ir jų lūkesčių. Dėl šios priežasties, kasmet komanda stengiasi pasiūlyti naujų patirčių – pradedant dekoracijomis, animatoriais ir baigiant atrakcionais. Tuo pat metu

parkas išlaiko ir savo išskirtinumą – siūlo skirtingas pramogas, kad kiekvienas lankytojas atrastų tai, kas jam artimiausia.

Išskirtinėmis parko dekoracijomis rūpinasi menininkai – šiemet jų prisidėjo net penki. Pasak pašnekovės, jie turi visišką laisvę kuriant savo ekspozicijas, tačiau privalo laikytis vienos taisyklės – darbai turi būti pakankamai tvirti, kad atlaikytų oro sąlygas ir išlaikytų lankytojų dėmesį.

„Tikime, kad Helovinas – tai smagus laikas ir šiurpuliukai. Džiaugiamės, kad daliai lankytojų apsilankymas „Siaubo parke“ jau tapo tradicija, o kitiems tai – nauja atradimų vieta.

Susidomėjimas Helovinu kasmet tik auga. Labai tikimės, kad šiemet oras bus palankus ir visi galės mėgautis šiurpinančiai įvairiomis pramogomis“, – apibendrina „Siaubo parko“ atstovė.

