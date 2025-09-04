Labiausiai tatuiruotas vyras ryžosi pašalinti rašalą nuo veido: parodė, kaip atrodo po lazerio procedūros

35-metis tapo žinomas „Instagram“ dėl savo unikalių tatuiruočių, kurios dengė net 95 % jo kūno, skelbė dailystar.co.uk.
Ryžosi pokyčiams
Tačiau dabar jis nori, kad visos tatuiruotės būtų pašalintos. Kaip pats pripažįsta, procesas „nepakeliamai skausmingas“.
Jis sakė Het Laatste Nieuws (HLN): „Nepaisant anestezijos, skausmas yra nepakeliamas“.
Leandro, kuris neseniai atsigręžė į religiją, naujose nuotraukose yra neatpažįstamas.
Ant jo veido beveik nebeliko tatuiruočių rašalo, išskyrus keletą išblukusių žymių ant kaktos.
Paklaustas, kodėl nusprendė imtis tokių drastiškų pokyčių, jis atsakė, kad jo gyvenimas pasikeitė prieš dvejus metus po patirties „su Dievu“.
Jis prisipažino, kad jo tatuiruotės „jam nebetiko“: „Tai buvo perteklius, kuriame aš nebesupratau savęs. Jaučiausi kaip cirko gyvūnas“.
São Paulo tatuiruočių studija „Hello“ padėjo jam atlikti procedūrą. Jie komentavo: „Tatuiruotės neapibrėžia žmogaus asmenybės. Gyvenimas gali radikaliai pasikeisti dėl mūsų pasirinkimų ir ryžto žengti į priekį. Šiame procese tatuiruočių šalinimas lazeriu yra tiesiog daug gilesnio vidinio pokyčio, atkurto harmonijos tarp asmens tapatybės ir išvaizdos atspindys.
Leandro dažnai mums sako, kad jis „atgavo savo orumą.“
Praėjusiais metais Leandro išreiškė norą pradėti tatuiruočių šalinimo procesą. „Instagram“ tinkle jis pasidalino naujienomis apie tatuiruočių šalinimo procesą, prie nuotraukos pridėdamas komentarą: „Aš esu gyvas pavyzdys, kaip nereikia elgtis, ir šis pavyzdys padeda įvairaus amžiaus žmonėms gerai pagalvoti prieš darantis tatuiruotę.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!