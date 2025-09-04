Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Labiausiai tatuiruotas vyras ryžosi pašalinti rašalą nuo veido: parodė, kaip atrodo po lazerio procedūros

2025-09-04 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 11:55

Pasaulyje labiausiai tatuiruotas vyras papasakojo apie „nepakeliamą“ procedūrą, kurią jam teko iškęsti, kad būtų pašalintos visos jo tatuiruotės. 36-erių Leandro de Souza anksčiau buvo vadinamas „labiausiai tatuiruotu“ Brazilijos vyru.

Leandro de Souza (nuotr. Instagram)
10

Pasaulyje labiausiai tatuiruotas vyras papasakojo apie „nepakeliamą“ procedūrą, kurią jam teko iškęsti, kad būtų pašalintos visos jo tatuiruotės. 36-erių Leandro de Souza anksčiau buvo vadinamas „labiausiai tatuiruotu“ Brazilijos vyru.

REKLAMA
6

35-metis tapo žinomas „Instagram“ dėl savo unikalių tatuiruočių, kurios dengė net 95 % jo kūno, skelbė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leandro de Souza
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Leandro de Souza

Ryžosi pokyčiams

Tačiau dabar jis nori, kad visos tatuiruotės būtų pašalintos. Kaip pats pripažįsta, procesas „nepakeliamai skausmingas“.

REKLAMA
REKLAMA

Jis sakė Het Laatste Nieuws (HLN): „Nepaisant anestezijos, skausmas yra nepakeliamas“.

Leandro, kuris neseniai atsigręžė į religiją, naujose nuotraukose yra neatpažįstamas.

Ant jo veido beveik nebeliko tatuiruočių rašalo, išskyrus keletą išblukusių žymių ant kaktos.

REKLAMA

Paklaustas, kodėl nusprendė imtis tokių drastiškų pokyčių, jis atsakė, kad jo gyvenimas pasikeitė prieš dvejus metus po patirties „su Dievu“.

Jis prisipažino, kad jo tatuiruotės „jam nebetiko“: „Tai buvo perteklius, kuriame aš nebesupratau savęs. Jaučiausi kaip cirko gyvūnas“.

São Paulo tatuiruočių studija „Hello“ padėjo jam atlikti procedūrą. Jie komentavo: „Tatuiruotės neapibrėžia žmogaus asmenybės. Gyvenimas gali radikaliai pasikeisti dėl mūsų pasirinkimų ir ryžto žengti į priekį. Šiame procese tatuiruočių šalinimas lazeriu yra tiesiog daug gilesnio vidinio pokyčio, atkurto harmonijos tarp asmens tapatybės ir išvaizdos atspindys.

REKLAMA
REKLAMA

Leandro dažnai mums sako, kad jis „atgavo savo orumą.“

Praėjusiais metais Leandro išreiškė norą pradėti tatuiruočių šalinimo procesą. „Instagram“ tinkle jis pasidalino naujienomis apie tatuiruočių šalinimo procesą, prie nuotraukos pridėdamas komentarą: „Aš esu gyvas pavyzdys, kaip nereikia elgtis, ir šis pavyzdys padeda įvairaus amžiaus žmonėms gerai pagalvoti prieš darantis tatuiruotę.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų