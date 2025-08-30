Translytis buvęs kalėjimo darbuotojas parodė, kaip atrodė anksčiau: sunku patikėti

Jaxonas Feeley nusprendė atvirai prisipažinti, kai jam buvo 26-eri.
Žvelgdamas atgal, Jaxonas, kuris pasirodė „Channel 4“ laidoje prisipažino, kad „nuo ketverių ar penkerių metų“, nesijautė savo kūne.
Parodė, kaip atrodė anksčiau
Wigan mieste gimęs aktyvistas nusprendė pereiti į kitą lytį 2021 metais, skelbė mirror.co.uk.
Prieš pradėdamas dirbti kalėjimuose, Jaxonas tarnavo Britanijos armijoje kaip moteris, Jessica, ir praleido ten tris metus.
Būtent laikas kariuomenėje suteikė „gerą pagrindą“ ir „gyvenimo patirties“, kuri jam padėjo prisitaikyti kalėjime, Didžiajame Mančesteryje.
Netrukus jis nusprendė, kad metas priimti svarbų gyvenimo sprendimą ir tapti vyru. Tiesa, tokie pokyčiai ne itin patiko kitiems.
„Kai kurie žmonės man sako, kad reikia man elektrošoko arba kad turėčiau nusižudyti“, – pasakojo jis.
Jis pridūrė: „Man reikia pasakyti jaunesnei kartai, kuri galbūt nežino, kad jūs nesate vieni, nes yra daug žmonių, kurie vis dar tiki tais baisiais žmonėmis internete, ir nors tai gali būti baisu ir pavojinga, teigiamas dalykas, kad galiu pasidalinti savo istorija ir pasiekti kuo daugiau žmonių, galbūt išgelbės tiek daug gyvybių.“
