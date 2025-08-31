Kalendorius
Translytis aktorius nusimetė marškinėlius ir pasirodė po krūtinės šalinimo operacijos: gerbėjai išsakė, ką galvoja

2025-08-31 14:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 14:00

Translytis aktorius Elliotas Page'as socialiniame tinkle neretai dalijasi kadrais iš asmeninio gyvenimo. Jis taip pat atvirai rodo operacijos rezultatus.

Elliotas Page'as (nuotr. SCANPIX)
9

Translytis aktorius Elliotas Page'as socialiniame tinkle neretai dalijasi kadrais iš asmeninio gyvenimo. Jis taip pat atvirai rodo operacijos rezultatus.

1

Kiek anksčiau aktorius ryžosi krūtinės šalinimo operacijai, o jos rezultatus demonstruoja instagrame.

Elliotas Page'as
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elliotas Page'as

Parodė operacijos rezultatus

Socialiniame tinkle jis pasidalijo nuotrauka, kurioje pozavo be marškinėlių. Fotografijoje matosi ir randai likę nuo krūtinės šalinimo operacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus gerbėjai ėmė rašyti, jog atrodo labai vyriškai. „Didžiuojuosi“, „Tu atrodai taip gerai“, „Ačiū, kad egzistuoji ir esi matomas. Tai buvo labai svarbu man ir daugeliui kitų“, „Tu toks vyriškas“,  – rašė internautai.

Prakalbo apie save

Primename, kad kiek anksčiau rašėme, jog pagaliau aktorius jaučiais savo kūne.

„Noriu, kad žmonės žinotų, jog tai ne tik pakeitė mano gyvenimą, bet ir tikiu, kad tai gelbėja gyvybę“, – sakė jis.

Žurnalistė tai pat jo paklausė, kas atneša jam didžiausią džiaugsmą. Aktorius atsakė, jog jam laimė atneša maži dalykai.

Anot pašnekovo, dabar jis jaučiais savimi, nes tokiu nesijautė nuo 10-ies. 

Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie jam atliktą operaciją.

„Time Magazine“ jis pasakojo, kad prieš atlikdamas šią operaciją savo kūne jautėsi nejaukiai.

„Skirtumas, kaip aš jaučiausi prieš pripažindamas, kad esu translytis, ir dabar – didžiulis skirtumas. Tačiau ar tas kūno diskomfortas dingo? Ne, ne, ne, ne“, – sakė jis.

Jis sako, kad „tai visiškai pakeitė jo gyvenimą“ ir pridūrė: „Aš labai nekantrauju vaidinti, kai esu visiškai atsiskleidęs savo kūne“.

 

