Lietuvoje atsidarė naujas Helovino parkas: gąsdinimai be gailesčio, o ant scenos – Bunkė ir Remis Retro

Nuo pat pirmųjų akimirkų miškų apsuptyje įsikūręs parkas pritraukė minias smalsuolių. Šiurpių pramogų išsiilgę lankytojai sakė čia pajutę ne tik malonius šiurpuliukus, bet ir tikrą šventinį džiaugsmą. Vieta, kurioje dieną dar kvepia pušimis, vakarui atėjus pavirsta į tikrą siaubo miestelį su lazerių šou, šviesomis, dūmais, dekoracijomis ir daugiau nei dviem dešimtimis gyvų personažų.

(205 nuotr.) FOTOGALERIJA. Helovino parkas

„Pramogų organizavimu užsiimu jau seniai, bet šiemet norėjosi sukurti išties įspūdingą reginį. Su savo komanda siekėme, kad Helovino parkas nebūtų tik baisus. Norėjome, kad žmonės išeitų su emocijomis – tiek juoko, tiek baimės,“ – sako projekto organizatorė Marija Maldutytė.

Dvi zonos – nuo šeimų pramogų iki tikro košmaro

Bygailių parkas padalytas į dvi visiškai skirtingas zonas. Pirmojoje – šviesesnė, jaukesnė erdvė, kurioje netrūksta fantazijos ir kūrybos. Čia – įspūdingos rankų darbo skulptūros, lazerinis galaktikos kelias, šeimoms pritaikyti atrakcionai ir draugiški animatoriai. Tai vieta, kur galima pasimėgauti Helovino nuotaika be streso ir aštrių pojūčių.

Visai kitokia atmosfera laukia antrojoje zonoje – tikriems adrenalino medžiotojams. Ten lankytojai leidžiasi į tamsius pastatus, rūsius ir miško takus, kur iš pasalų pasirodo netikėti personažai.

„Turime daugiau nei 20 animatorių, kurie gąsdina visus be išimties. Vaikams šios zonos tikrai nerekomenduojame – čia nėra, kur pasislėpti! Bet suaugusiems, draugų kompanijoms ar tėvams su paaugliais tikrai maloniai šiurps oda. Šį savaitgalį tuo įsitikinome su griausmu,“ – dalijasi įspūdžiais M. Maldutytė.

Scenoje – žvaigždės, šviesos ir ugnis

Helovino parko scena šiemet virto mini muzikos festivaliu po atviru dangumi. Atidarymo vakarą publiką džiugino energingas Natalijos Bunkės pasirodymas bei publikos numylėtinis Remis Retro.

„Norėjome atlikėjų, kurie kurtų emociją – tiek reginio, tiek garso prasme. Dėl to stengiamės, kad netrūktų LED ekranų, šviesų efektų ir ugnies šou,“ – sako Maldutytė.

Publika plojo stovėdama – energija, muzika ir šviesos tiesiog užliejo visą teritoriją. Organizatorė sako, kad toks ir buvo tikslas – sujungti koncertus, vizualus bei Helovino dvasią į vieną stiprų emocinį potyrį.

„Ši diena mums – tarsi parko premjera. Buvo ir baimės, ir juoko, bet svarbiausia – gera nuotaika,“ – džiaugiasi M. Maldutytė.

Mėnuo kupinas šventės

Parkas durų neuždaro – šventė tik prasideda. Visą spalį čia vyks specialūs savaitgalio renginiai, koncertai ir pasirodymai. Artimiausiomis savaitėmis ant scenos lips grupė „Bernužėliai“, lauks įspūdingas lazerių šou, o vėliau – ir Džordanos Butkutės bei Donato Montvydo koncertai.

„Dirbome dešimt žmonių, dieną naktį. Tiek nervų, tiek energijos išeikvota labai daug. Bet tai, ką dabar turime – verta visų pastangų. Pagaliau pavyko įgyvendinti tai, apie ką visada svajojau,“ – sako organizatorė.

Šių metų Helovino parkas – tik pirmas žingsnis į dar ambicingesnius projektus. Pasak Marijos, šiemet panaudota tik dalis visos teritorijos, todėl galimybių plėtrai daugiau nei užtenka: „Turime daugybę minčių, idėjų, degame tuo, ką darome.

Esame jauni, entuziastingi ir norime, kad žmonės čia patirtų pačias geriausias emocijas. Siekiame, kad parkas taptų išskirtinis, alsuojantis kokybiškomis pramogomis ir gera energija. Kitąmet planuojame dar didesnį renginį, norime pakelti Helovino parkų kartelę Lietuvoje ir parodyti, kad siaubo šventė gali būti ne tik baisi, bet ir graži.

Tad jei manote, kad nieko nebijote – atvažiuokite į Bygalius ir įsitikinkite. Šiame parke net drąsiausi išdrįsta klykti, o išėję sako tą patį: „Baisu, bet taip smagu, kad norisi dar!“