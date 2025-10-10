Išvydę, kas vyksta Jonavoje, gyventojai nustėro: „Gink Dieve, to negalima rodyti“

Štai visai neseniai pramogų kūrėjai pranešė apie unikalią pramogą, pirmąją tokią Europoje – Zombių safari, kuris duris atvers Jonavoje.
Žmonių pasipiktinimas: „Nepalaikau!“
Organizatoriai žada nepamirštamų įspūdžių, adrenalino kupinų akimirkų ir daug įdomių naujovių. Vis dėlto pasidalinus šia žinia, žmonės pasidalijo į kelias stovyklas – vieni džiūgauja ir nekantrauja, o kiti atvirai peikia tokias idėjas ir šios šventės bet kokį minėjimą.
„Lietuvaičiai susirinko visą pasaulio šiukšlyną. Ar mums neužtenka savų švenčių?“, – feisbuke rėžė internautė, atvirai reikšdama pasipiktinimą iš užsienio atėjusia švente.
„Nepalaikau! Ir labai gaila, kad tokie dalykai atsiranda“, – komentaruose antrino lietuvaitė.
„Realaus kraujo vaikams gink Dieve negalima rodyti, o tokias nesąmones – prašom. Paskui ir atrodo jiems, kad kraujas ir kančia – tai juokai ir žaidimas, o žmonės nemirtingi“, – kritikos negaili moteris.
Buvo ir komentarų, irozinuojančių apie panašią situaciją Seime, netrūko ir pasisakančių apie šalies vertybių ir papročių negerbimą ir žiaurumo skatinimą. Tačiau buvo ir žmonių, bandančių užginti šios šventės prigimtį ir žmones, norinčius ją švęsti.
„Komentatoriai, kurie sako, kad tai ne musu šventė, mums to nereikia, šėtono garbinimas, prisiminkite kaip į musu kraštus krikščionybė atėjo – su kalaviju, per žudymus, kitatikių niekinimą, prievartą! O čia tik šventė – nori šventi nori ne, yra pasirinkimas!“ – aiškino vyras.
Organizatorių atsakymas: kritika mūsų negąsdina
Šios pramogos organizatoriai nurodo, kad visa ši kritika – jiems jau nieko naujo. Jie jau eilę metų rengia panašius renginius, todėl su tuo susiduria kasmet.
Žmonėms, besibaiminantiems dėl vaikų saugumo, kraujo ar žiaurumų, organizatoriai pakartoja, kad kiekvienose veiklose amžiaus yra ribojimas.
„Labirintuose dalyvavimas yra nuo 13 metų, zombių šaudyme nuo 10 metų, o zombių safaris – nuo 7 metų, nes čia jau labiau šeimoms skirta pramoga. Pats šaudymas, kuris yra nuo 10-ies metų, tai ten vis tiek yra ginklai, instruktažas, žmonės turi kaukes dėtis, o saugumas yra svarbiausia, dėl to labai jau mažų neleidžiame, nes būna ginklo neišlaiko ir panašiai“, – aiškina įmonės direktorius Arnas Silickas.
Vis dėlto į kritiką organizatoriai nurodo žiūrintis labai objektyviai, mat jos susilaukia kiekvienais metais.
„Ji mūsų negąsdina, kaip tik žmonės, kurie komentuoja, skatina veikti kitus žmones, įsijungti į tą pokalbį ir diskutuoti. Žmonės sako, kad tai yra mirusių dienos šventimas, tai aš šito dalyko nelabai suprantu, iš kur rugsėjo gale atsiranda mirusių dienos.
Aš suprantu, vyresni žmonės šitą dalyką neigia, bet mums tai yra tiesiog pramoga palinksminti žmones, padaryti jų dieną prasmingą, įdomią, kad grįžę namo galėtų pasidalinti su draugais“, – aiškina įmonės direktorius.
A. Silickas akcentuoja parko unikalumą ir pabrėžia siekį nustebinti žmones, įtraukti juos į linksmas, aktyvias veiklas.
„Mes esame visiškai skirtingi parkai nuo kitų Lietuvos parkų, dėl to, kad visi kiti yra daugmaž tie patys. Tuo tarpu pas mus reikia pabėgt iš bunkerio, iš dar kažkokios vietos. Pas mus yra ir šaudymai. Tai čia yra kaip ir mūsų parko istorija, kur prasiveria visokios erdvės, iš ten lenda zombiai, žmonėms reikia juos sutvarkyti“, – pasakoja jis.
