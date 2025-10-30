Sauliaus Skambino mylimoji Živilė atsivėrė apie vestuves ir šeimos pagausėjimą: „Esame sutarę“

Naujienų portalui tv3.lt Živilė Barzdaitytė atvirai prakalbo apie gimimo dienos planus, skaudžią netektį bei atsakė, ar planuoja šeimos pagausėjimą.
Gimtadienio šventė
Gimtadienio kaltininkė savo draugams ketina surengti nepamirštamą vakarėlį, persipynusį su šiurpiausia metų švente – Helovinu.
„Praėjusiais metais savo gimtadienio nešvenčiau. Neturėjau nuotaikos, be to, tas skaičius man atrodė negražus. Sakiau, kad tikrai nešvęsiu – taip ir buvo. Dabar man sukanka 35-eri. Žinojau, kad šiemet tikrai darysiu šventę – paminėsime draugų rate. Mano gimtadienis praktiškai sutampa su Helovinu, todėl švęsime Helovino tema. Bus šiurpus vakarėlis. Visi svečiai įspėti, kad mano prašymas – persirengti. Kuo šiurpiau – tuo smagiau! Pati ruošiu ypatingą kostiumą, o makiažą atliks nuostabi meistrė. Labai džiaugiuosi, kad gimtadienį švęsime šiurpiai“, – pasakojo moteris.
Pasak jos, ši gimtadienio tema jau tapo tradicija: „Daugelis mano draugų žino, kad reikia ateiti su kostiumais – tokia ir būtų mano tradicija. Tik praėjusiais metais gimtadienio nešvenčiau, bet dažniausiai švenčiame su kostiumais: prieš tai einame į siaubo parką, o paskui grįžtame į šventės vietą, kur laukia įvairios linksmybės, užkandžiai ir smagios nuotraukos.“
Prabėgę metai
Tęsdama pokalbį apie prabėgusius metus, Živilė neslėpė, kad jie buvo paženklinti skaudžia netektimi.
„Praėję metai buvo ir lengvi, ir sunkūs... Dabar net graudinuosi, nes metų pradžioje netekau senelio – jis man buvo labai brangus žmogus. Metai prasidėjo tikrai sunkiai. Reikėjo psichologiškai stipriai laikytis, stengtis nepalūžti, nors tų lūžių tikrai buvo. Vis dar bandau su tuo susigyventi. Man tai labai jautri tema, bet visumoje metai buvo gana neblogi – darbo ir karjeros prasme.
Dirbu nuostabioje vietoje su puikiu kolektyvu. Džiaugiuosi, kad patekau į gerą, teigiamą aplinką. Galime viena kitai pasiguosti, padrąsinti, patarti. Jos man labai padėjo ištverti sunkų laiką. Namuose taip pat viskas, atrodo, neblogai. Yra įvairių planų. Tik šiemet pastebėjau, kad sveikata šiek tiek pablogėjo. Gal buvo laikas, kai mažiau ja rūpinausi, todėl dabar tai jaučiasi. Svarbiausia – nestresuoti ir laikytis gydytojų nurodymų. To ir stengiuosi laikytis, pasitikiu specialistais“, – kalbėjo moteris.
Nepaisant skaudžių išgyvenimų, Živilės gyvenime laukia džiugūs planai: „Ateities planai profesinėje srityje – plėstis mokymų srityje, galbūt net išvykti į užsienį vesti mokymų. Tai vienas iš mano norų ir planų. Esu stiprioje komandoje, todėl manau, kad kartu mums tikrai pavyks. Asmeniniai planai – vestuvės. Jos jau įtrauktos į planus. Ir, žinoma, kuo daugiau kelionių! Reikia keliauti, nes kelionės džiugina ir įneša naujų minčių. Tokie artimiausių metų planai.“
Pasiteiravus, kokių turi dar bendrų planų su širdies draugu, moteris šyptelėjo: „Su Sauliumi turime bendrų svajonių. Abu esame darboholikai, karjeristai. Mums šeima labai svarbi, bet abiem rūpi nuveikti kažką įsimintino. Turime planų ir profesinėje srityje. Norime pasikeisti namus arba atsinaujinti dabartinius, kuriuose gyvename.
Stengiamės palaikyti vienas kitą darbuose, nors, aišku, visko būna. Kartais atsiranda trinties, kai daug laiko praleidžiame kartu – tuomet reikia šiek tiek pailsėti vienam nuo kito. Tikrai visko būna, bet tikiu, kad įveiksime visas kliūtis ir sunkumus. Turime svajonių augti, tobulėti ir plėstis.“
Gimtadienio šventės neretai neapsieina be staigmenų, tačiau, pasak Živilės, jų iš Sauliaus ji sulaukia retai.
„Saulius nėra tas vyras, kuris darytų daug staigmenų. Aš pati jas labai mėgstu – dažniausiai nustebina draugai. Tačiau Saulius per mūsų santykių laiką yra mane kelis kartus nustebinęs – gal todėl tie kartai ir įsiminė, nes reti. Jam visada sunku išrinkti dovaną, nes, jei kažko reikia, tiesiog nusiperki.
Esame sutarę, kad aš pasakau, ko noriu ar man reikia, ir tą gaunu. Šiemet jokių norų neišreiškiau – nesureikšminu to. Atrodo, kad nieko ypatingo nereikia. Tad lauksiu, kuo nustebins šį kartą. Bet jis tikrai nėra tas žmogus, kuris dažnai darytų gimtadienio staigmenas“, – šyptelėjo ji.
Šeimos pagausėjimas ir palinkėjimas sau
Dukrą Milą auginanti Živilė paatviravo ir apie šeimos pagausėjimą.
„Apie šeimos pagausėjimą dažnai klausia, bet ne – tikrai neplanuojame. Jau apskritai neplanuojame. Užtenka Milos. Sauliaus sūnus nemažai laiko leidžia pas mus – aišku, jis jau paauglys, todėl jam reikia kitokio dėmesio. Gal net mažiau jo norisi, o Milai dar reikia daugiau, nes ji viską sugeria į save. Bet esame sutarę, kad vaikų mums užtenka. Džiaugiamės, kad jie auga, o mes galime daugiau laiko skirti sau dviese“, – teigė ji.
Baigdama pokalbį, Ž. Barzdaitytė atskleidė, ko sau palinkėtų gimimo dienos proga: „Pirmiausia – sveikatos ir energijos, kad jos užtektų svajonėms ir kasdienybei. Tikrumo, kad būčiau tarp tikrų žmonių. Meilės sau ir drąsos pokyčiams bei iššūkiams. Ramybės, kad mokėčiau sustoti laiku.“
