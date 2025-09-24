Sauliaus mylimoji Živilė – apie atostogas Turkijoje, kainas ir vietinių dėmesį: atskleidė, kaip reaguoja Skambinas

Naujienų portalui tv3.lt Živilė Barzdaitytė atvirai prakalbo apie pamėgtą atostogų kryptį, dukros Milos gimtadienį ir gaunamą dėmesį iš vietinių.
Gimtadienis šiltame krašte
Saulius su širdies drauge Živile dukros gimtadienį paminėjo Turkijoje. Kaip pasakojo pašnekovė, dukra čia kitaip atšventė gimimo dieną ir išbandė SPA malonumus.
„Taip jau sutapo, kad Milos gimtadienis išpuolė per mūsų kelionę. Manau, jai tai buvo labai smagi ir ypatinga patirtis. Gimtadienį šventė būtent Turkijoje – visai kitaip nei įprastai. Kai grįšime iš atostogų, tada dar švęsime su jos draugais – planuojame šventę lazerių erdvėje. O Turkijoje gimtadienis buvo visai kitoks: buvome tik trise. Nuo pat ryto norėjosi padaryti šią dieną ypatinga.
Buvau nupirkusi nedidelę dovanėlę – mergaitišką rinkinį veidui drėkinti, keletą papuošalų – viskas, ką ji mėgsta. Ryte abu su jos tėčiu įteikėme dovaną. Mila susigraudino – nesuprato, kada spėjome ją nupirkti.
Po pusryčių nusprendžiau ją palepinti – pasiūliau nueiti į SPA zoną. Planavome eiti visa šeima, bet Saulius – ne didžiausias masažų gerbėjas, tad išėjome dviese“, – pasakojo Živilė.
Šventės dieną Mila sulaukė sveikinimų ne tik iš tėvų, bet ir nepažįstamų žmonių: „Masažo metu atėjo masažuotojos su administracijos darbuotojais, pasveikino Milą su gimtadieniu, sudainavo dainą, įteikė tortą, apkabino... Mačiau, kaip Mila graudinosi – ją sujaudino, kad pasveikino visiškai svetimi žmonės.“
Živilė džiaugėsi, kad laikas su dukra SPA centre – neįkainojama patirtis: „Man, kaip mamai, tai buvo neįkainojama patirtis – dviese praleidome pusdienį SPA, mergaitiškai. Jai tai buvo pirmas kartas. Nežinojau, ar patiks, bet mėgavosi kiekviena minute ir net norėjo pakartoti. Supratau – auga mano geriausia draugė, su kuria ateityje galėsime lankytis masažuose. Tada ir kilo mintis – gal padaryti tai tradicija? Per jos gimtadienį visada pabėgti į SPA, tik mudvi.“
Turkija renkasi kasmet
Kalbėdama apie Turkiją ir šalies darbuotojus, Živilė šyptelėjo, kad jie itin draugiški bei darbštūs žmonės.
„Nežinau, kiek tuose turkuose nuoširdumo yra tikro, bet man patinka, kad jie dirba atsakingai ir pagarbiai. Jų tikslas – kad svečiai jaustųsi laukiami ir laimingi. Tikrai gavome nemažą dėmesio dozę“, – kalbėjo pašnekovė.
Paklausta, kas labiausiai įsiminė kelionės metu, S. Skambino mylimoji buvo atvira: „Įsimintiniausias laikas buvo būtent masažai – ne tik dėl procedūrų, bet ir dėl dukros emocijų. Turėjau galimybę pabūti su ja, ramiai, be skubėjimo – tai buvo labai brangu.“
Įdomu tai, kad Saulius kartu su šeima į Turkiją vyksta kasmet.
„Turkiją renkamės jau septintus metus. Stengiamės čia atvykti bent du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Vasaros mums įtemptos, daug stovyklų, dirbame visą sezoną. Tad pavasarį ilsimės prieš darbų maratoną, o rudenį – po jo. Visada stengiamės imti ilgesnes atostogas – kad net spėtų šiek tiek pabosti ir atsirastų noras grįžti namo bei kibti į darbus. Be šių poilsinių kelionių, kartą per metus stengiamės suorganizuoti ir aktyvesnę – kad pamatytume ką nors naujo“, – kalbėjo moteris.
Paklausta, ar kelionės metu patyrė kokių kuriozinių situacijų, Živilė šyptelėjo: „Per keliones retai nutinka kokių kuriozų – esame gan ramūs žmonės. Po vakarienės dažnai pažiūrime viešbučio programą, pažaidžiame kortomis ir einame ilsėtis. Tėčio „darbas“ – visos vandens pramogos su Mila. Aš tuo metu ilsiuosi, skaitau, leidžiu sau tiesiog pabūti. Jie – labiau sportininkai, tikrai randa kuo užsiimti.“
Kainos ir vietinių dėmesys
Kalbėdama apie pamėgtą kurortą, Živilė Barzdaitytė neslėpė, kad čia kainos yra kiek šoktelėjusios: „Kalbant apie kainas – nepastebėjau, kad jos būtų sumažėjusios. Priešingai – viskas brango. Ir kelionės paketas, ir išlaidos už viešbučio ribų. Galėčiau sakyti, kad kainos tikrai gerokai šoktelėjo. Tai jau nebe pati pigiausia poilsio kryptis.
Nenoriu nieko peikti, bet atvirai – net nepamenu, kada paskutinį kartą atostogavome Lietuvos pajūryje. Kainos ten išaugusios tiek, kad išleidžiame praktiškai tiek pat arba net daugiau nei Turkijoje. O Turkijoje – užtikrintas geras oras. Šį kartą net megztinio neprireikė – vakarai šilti, temperatūra puiki. Nereikia sukti galvos dėl maisto, kambarių švaros – belieka tik ilsėtis ir būti laimingiems.“
Grožio specialistė šyptelėjo, kad svetur sulaukia ir nemažai dėmesio iš vietinių: „Pastebėjau, kad šį kartą sulaukiu daug dėmesio iš vietinių. Visada stengiuosi palaikyti gerą ryšį su personalu – tada jie ir patys labiau stengiasi. Pavyzdžiui, kai su Mila einame pusryčiauti, tėtis dažnai lieka pamiegoti ilgiau. Vienas aptarnaujantis vyrukas kasryt mus pasitinka, parūpina stalą, pasiūlo geresnę vietą, atneša gėrimus net neklausdamas. Vieną dieną net į kambarį atsiuntė šampano ir vaisių.
Malonu gauti tokį dėmesį, viskas labai draugiška, neperžengiant ribų. Saulius nei pavydi, nei pyksta – atvirkščiai, džiaugiasi, kad jo moterį dar kas nors pastebi. Bendraujame su turkais šiltai ir paprastai.
Tiesa, spėčiau, kad tas jų nuoširdumas – ne visada visiškai tikras. Gali būti, kad rūpime tik tiek, kad paliktume arbatpinigių. Bet aš dėl to nepergyvenu – neįmanoma nuspėti, ką jie iš tiesų galvoja.“
