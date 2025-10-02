Sauliaus Skambino mylimoji Živilė – apie naują etapą ir nerimą: „Daug kalbėjomės“

Naujienų portalui tv3.lt Živilė Barzdaitytė atvirai pasidalijo, kaip sekasi jų dukrai adaptuotis mokykloje, kokie pokyčiai įvyko šeimos gyvenime ir kokie lūkesčiai lydi šiuos metus.
Adaptacija ir pirmieji džiaugsmai
Pasak Živilės, Milos adaptacija mokykloje buvo sklandi ir natūrali. „Klasėje yra vaikų, su kuriais Mila kartu lankė darželį, greitai susibičiuliavo ir su kitais klasės draugais. Mokykloje ji vis sutinka ir vaikų, kurie yra buvę pas mus stovykloje, tai ir jie pakalbina Milą, todėl ir drąsiau jaučiasi“, – pasakojo mama.
Nors priešmokyklinė klasė dar tik pati pradžia, Mila iš karto susižavėjo mokymosi procesu. Jai patinka sužinoti naujus dalykus, mokytis raidžių, skaičių – viskas jai atrodo įdomiau nei įprasti žaidimai.
„Mila – tarsi mažas suaugęs žmogus. Jos frazės kartais primena suaugusiojo kalbą, o mintis ji dėsto kitaip nei dauguma jos bendraamžių. Jai kur kas įdomiau mokytis skaičiuoti ar pažinti raides, nei žaisti žaidimus“, – teigė ji.
Taip pat Mila džiaugiasi sporto užsiėmimais – tiek mokykloje, tiek namuose. Pasak Živilės, fizinis aktyvumas ir buvimas gryname ore yra labai svarbūs, tad ypač džiugina, kad mokytoja stengiasi pamokas derinti su lauko veiklomis: „Kol buvo geri orai, mokytoja paskutinę pamoką vesdavo juos į lauką pasportuoti – tuo labai džiaugiuosi, nes vaikams tikrai reikia ir gryno oro, ir fizinio aktyvumo.
Mila sportiška – namuose daro mankštas, todėl džiaugiasi galėdama pasimankštinti ir mokykloje. Jai taip pat labai patinka piešti, kurti įvairius darbelius, todėl mokykloje pasirinko dailės ir amatų būrelius. Po pamokų dar važiuojame į šokius, tad šie metai Milai tikrai bus ritmingi ir kupini veiklos.“
Sunkumai
Šiuo metu pamokėlės dar lengvos – vaikai lėtai įsivažiuoja, pripranta prie naujos aplinkos ir dienotvarkės. Tiesa, kaip ir bet kurioje klasėje, yra ir iššūkių. „Yra keli peštukai, bet mokytoja stengiasi suvaldyti situaciją. Gaila, kad mokytoja turi eikvoti savo laiką ne tiesioginiam darbui. Bet tai visų laikų problema – visi turėjome klasėje padūkėlių arba patys tokie buvome, todėl per daug to nesureikšminu. Tiesiog Mila dažnai papasakoja, kas vyksta.“
Pirmoji savaitė buvo kupina entuziazmo – Mila kėlėsi su šypsena, pati rinkosi drabužius, greitai susiruošdavo. Nors dabar rytai tapo šiek tiek sunkesni, noras eiti į mokyklą išliko.
„Pirmoji savaitė buvo labai entuziastinga. Rytais kėlėsi lengvai, su džiaugsmu rinkosi, ką rengsis, pati susiruošdavo greitai ir bėgdavome į mokyklą. Dabar jau rytai sunkesni, jau keltis darosi kančia, ne toks greitas susiruošimas vyksta, bet natūralu, nes ir pati laukiau, kiek tas entuziazmas tęsis. Bet noro eiti į mokyklą neprarado, tai labai džiaugiuosi“, – pabrėžė pašnekovė.
Mokyklos pradžia pakeitė ir šeimos kasdienybę. „Aš keliuosi anksti, ruošiu pusryčius, aprangą, palydžiu Milą į mokyklą. Po pamokų ją pasiima Saulius. Deriname savo darbus pagal Milos dienotvarkę“, – sako mama.
Živilė neslepia – pirmosiomis dienomis jautė nerimą: kaip Mila jausis tarp naujų žmonių, kaip seksis su mokytoja. „Daug kalbėjomės. Sakiau, kad jei kas nutiks – ar patyčios, ar nesutarimai su mokytoja – ji visada turi žinoti, kad gali pasipasakoti, kad namai yra saugi vieta.“
Paklausta, ko tikisi iš šių metų, Živilė atsako paprastai: „Stebuklų nesitikiu. Mokytoja neturi būti animatorė, kuri linksmina vaikus. Tiesiog noriu, kad būtų šypsenos, šilumos ir kad nerėktų.“
Nors supranta, kad mokytojo darbas sudėtingas – didelė atsakomybė, mažas atlyginimas, skirtingi vaikų charakteriai – Živilė tiki, kad kiekvienas, pasirinkęs šį kelią, turi stengtis daryti viską geriausiai.
„Suprantu, kad mokytojo darbas tikrai nėra lengvas – atlyginimai nedideli, vaikų daug, ir visi jie skirtingų charakterių. Tačiau kiekvienas, rinkdamasis profesiją, žino jos pliusus ir minusus, todėl svarbiausia – dirbti kuo geriau. Mes tikrai džiaugiamės savo mokytoja, o tai – tik bendri mano nuogąstavimai apie tai, kas vyksta švietimo srityje“, – baigdama pokalbį sakė Živilė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!