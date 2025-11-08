Atidariusi nusipirktą padėvėtą papuošalų dėžutę paklaiko: radinys šokiravo ilgam

Rasti ką nors vertingo tarp padėvėtų daiktų – sėkmės reikalas, tačiau beveik visada įmanoma atrasti ką nors vertingo, jei žinai, ko ieškai.
Užklijuotoje papuošalų dėžutėje – netikėtas radinys
Viena moteris tikėjo, kad jai pasisekė, kai atėjusi į parduotuvę pastebėjo mažą porcelianinę papuošalų dėžutę, rašo mirror.co.uk.
Abby Askew pasidalijo vaizdo įrašu „Instagram“, kuriame sakė, kad dėžutė patraukė jos dėmesį, nes buvo „miela“, tačiau ją pirkti paskatino faktas, kad dėžutė buvo užklijuota.
Pakračiusi ją Abby išgirdo, kad viduje kažkas yra – greičiausiai tai ten įdėjo ankstesni savininkai, prieš užklijuodami dangtelį, o vėliau daiktas pateko į parduotuvę.
Abby parsinešė dėžutę namo ir iškart ėmė bandyti ją atidaryti, atsargiai, kad nesudaužytų trapaus porceliano, nes norėjo atidariusi dėžutę ją naudoti pagal paskirtį.
Iš pradžių ji manė, kad viduje gali būti pinigų – tačiau netrukus sužinojo šokiruojančią tiesą. Naudodama plaktuką ir ploną metalinę mentelę moteris sugebėjo padaryti tarpelį, kad atluptų klijus ir atidarytų dėžutę.
Tačiau pamačiusi, kas iš tiesų buvo viduje, ji paklaiko – ten buvo mažas maišelis, kuriame, panašu, buvo žmogaus pelenai.
„O Dieve mano. Ar tai pelenai? Man atrodo, kad tai kažkieno pelenai. Aš tuoj pradėsiu verkti“, – sakė ji.
Vaizdo įrašo pabaigoje Abby vėl užklijavo dėžutę ir sakė nesanti tikra, ar nori ją pasilikti, sužinojusi, kas yra jos viduje.
Bando rasti, kam grąžinti dėžutę su pelenais
Vėliau ji pasidalijo dar vienu vaizdo įrašu, kuriame sakė susisiekusi su žmogumi, kuris atnešė dėžutę į parduotuvę, tačiau tai nepadėjo rasti pirminio daikto savininko.
„Aš radau žmogų, kuris atidavė šiuos pelenus parduotuvei. Ji iš tikrųjų prekiauja vintažiniais daiktais ir nupirko daiktus aukcione, ši dėžutė buvo tarp jų.
Ji sakė, kad nežinojo, kas yra viduje, ir nenorėjo sužinoti, tačiau dėžutė buvo per daug miela, kad ją išmestų, todėl paaukojo“, – kalbėjo Abby.
Ji sakė, kad kreipėsi į perpardavėją klausdama, ar ši turi ankstesnio dėžutės savininko kontaktus, kad galėtų pasiūlyti ją grąžinti, tačiau šiuo metu nėra jokios naujos informacijos apie tai.
Moteris taip pat paminėjo, kad jos kieme yra nedidelės gyvūnų kapinės, kur ankstesni namo savininkai laidojo augintinius. Jei nepavyks grąžinti pelenų, ji planuoja juos užkasti su visa dėžute savo sode.
Komentatorius pribloškė šis radinys. Daugelis patarė pelenus užkasti, kiti sakė grąžinti dėžutę į parduotuvę ir paaiškinti situaciją.
