TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pravėrusi rankinę parduotuvėje moteris apsipylė ašaromis: radinys pribloškė

2025-09-28 10:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 10:20

Apsilankius labdaros parduotuvėje niekada negali būti tikras, ką rasi. Viena moteris patyrė tikrą šoką, kai netikėtai pravėrusi rankinę jos viduje rado širdį veriantį raštelį. Nors rankinė buvo įvertinta vos 11 dolerių (apie 10 eurų), jos turinys atskleidė daug daugiau – jautrius ir brangius prisiminimus, kurių vertė kur kas didesnė už pinigus.

Rankinė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moters įrašas „Reddit“ tinkle sulaukė daugybės kitų vartotojų komentarų, kurie dalijosi savo patirtimis, rašoma mirror.co.uk.

Radinys, kuris privertė sustoti

Moteris, rankinėje radusi raštelį, pasidalijo: „Atrodo, kad tai dienoraščio įrašas arba koks nors sielvarto paleidimo pratimas. Tikiuosi, kad tam, kas tai parašė, dabar viskas gerai.“

2008 m. gruodžio 16 d. datuotame raštelyje aprašyta dienos išvyka:

„Nuvažiavau į paplūdimį... Radau tris golfo kamuoliukus... Buvo potvynis... Nusileidau nuo uolos... Užsiropščiau ant uolos... Ant rankų ir kelių, padengtų purvu... Verkiau.“

Raštelio autorė aprašė ir daugiau dienos įvykių, beveik kiekvieną jų nuosekliai pabaigdama žodžiu „verkiau“.

Inside a purse at Goodwill
byu/Idiot_Parfait inFoundPaper

Komentuodami moters įrašą, vartotojai dalijosi savo įžvalgomis: „Sielvartas yra sunkus išgyvenimas. Kartais mes įstringame toje akimirkoje šiek tiek ilgiau nei turėtume.“

„Galbūt tai galėtų būti eilėraščio ar dainos juodraštis?“ – klausė kitas.

Kitas vartotojas pridūrė: „Skamba taip, lyg našlė kovotų su sielvartu. Tikiuosi, kad jai dabar geriau.“

Dienoraščio rašymo nauda

Emocijų užrašymas dienoraštyje gali padėti išgyventi sielvartą keliais skirtingais būdais – nesvarbu, ar perskaitote savo įrašus vėliau, ar ne. Paramos centro teigimu:

„[Dienoraštis] gali būti vieta, kur galite užsirašyti dalykus, kurių nenorite pamiršti apie asmenį, kurio gedite. Galite rašyti jiems laiškus, net jei jie negali jų perskaityti. Dienoraščio rašymas gali padėti išsaugoti mylimo žmogaus atminimą.“

Specialistai teigia, kad prisiminimų ir jausmų užrašymas padeda geriau suvokti gyvenimą ir netektį:

„Daug galvoti apie mirtį gali skambėti siaubingai, bet tai gali padėti mirtį padaryti mažiau bauginančią ir nežinomą.“

