Pamatęs, kas slėpėsi jo name ištisus metus, vyras neteko žado: svėrė 317 kg

Susirūpinęs namuose atsiradusiomis lervomis ir miltiniais sliekais, namo savininkas kreipėsi į Niką Kastro, „Nick's Extreme Pest Control“ specialistą, rašoma mirror.co.uk.
Rastas radinys namuose šokiravo
N. Kastro, atvykęs į vietą, išpjovė nedidelę skylę antrame namo aukšte ir iš karto susidūrė su šokiruojančiu reginiu – iš sienos pasipylė dešimtys tūkstančių gilių.
Galiausiai buvo nustatyta, kad genys per kelerius metus sukaupė apie 700 svarų (apie 317 kg) gilių, kurių krūva pasiekė net 20 pėdų (apie 6 metrų) aukštį. Niko teigimu, visas radinys užpildė aštuonis šiukšlių maišus.
„Darbe susidūriau su tokiu atveju. Paukštis buvo šiek tiek kaupikas. Užpildžiau apie aštuonis šiukšlių maišus, jie buvo pilni gilių, svėrė apie 700 svarų (317 kilogramų). Nerealu, niekada nesu matęs nieko panašaus“, – socialiniuose tinkluose dalijosi Nikas.
Tačiau genio „paslėptos“ gilės ne tik sukėlė nemažą netvarką, bet ir padarė žalos namui. N. Kastro patikrino visą pastatą ir aptiko daugybę skylių, kuriose buvo slėptos gilės – nuo kamino iki sienų apdailos.
Spėjama, kad paukštis giles kaupė nuo dvejų iki penkerių metų. Kai N. Kastro ir jo komanda tvarkė padarytą žalą, jie netgi matė genį grįžtantį į vieną iš skylių, kur jis tęsė savo kaupimo darbus.
Nikas užtaisė paukščio patekimo į namą vietas, tikėdamasis, kad namo savininkas daugiau nebeturės panašių problemų.
Socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalinus šia istorija, žmonės reagavo skirtingai.
Vienas vartotojas juokavo, kad genys bus sugniuždytas praradęs „viso gyvenimo santaupas“, o kitas paminėjo, jog namo savininkas dabar gyvena tikruose „riešutų namuose“.
Dar vienas komentatorius išreiškė viltį, kad paukščio sukauptos gilės bus grąžintos jam atgal.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!