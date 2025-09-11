Pamačius, ką lietuvis parsinešė iš miško, supavydėtų ne vienas: nustebino net patį

Pašnekovas sutiko pasidalinti šių ragų nuotrauka su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Jis pasakojo, kad ragus pavyko aptikti maždaug prieš mėnesį, o jų dydis nustebino net patį radėją.
Radinį pakomentavo specialistas
Makso Rietavo rajone aptiktą radinį sutiko pakomentuoti gamtininkas Deividas Makavičius. Specialistas atskleidė, kad tai – tauriojo elnio kaukolė su ragais.
Jis pasakojo, kad žvelgiant į nuotraukas galima sakyti, jog ragai kurį laiką galėjo praleisti drėgnoje vietoje.
„Pagal nuotrauką matosi, kad kurį laiką ragai buvo praleidę vandenyje arba šlapioje pelkėje, nes viena pusė yra tamsesnė, pažaliavusi, kita šviesesnė.
Galbūt dėl to ragai galėjo būti kurį laiką nepastebėti, nes, kitu atveju, juos aptikti būtų buvę visai nesudėtinga“, – įžvalgomis dalijosi specialistas.
Pasak jo, biologinis šio gyvūno amžius siekia 20-25 metus, tačiau retas kuris iš jų tiek sulaukia. D. Makavičius teigė, kad dažniausiai taurieji elniai gyvena 16-18 metų.
Taip nutinka, nes neretai elniai susiduria su automobiliais arba būna sumedžiojami.
Įvardijo galimą tauriojo elnio amžių
Pasiteiravus pašnekovo, kokio amžiaus galėjo būti šis taurusis elnias, jis iš pradžių aptarė, prieš kiek laiko gyvūnas galėjo būti žuvęs.
„Ragus elniai meta nuo vasario iki gegužės mėnesio. Gamtoje gana greitai suardoma oda, audiniai, tačiau manau, kad nuo žuvimo nepraėjo daugiau nei du metai“, – pasakojo pašnekovas.
O kalbėdamas apie tauriojo elnio amžių D. Makavičius pabrėžė, kad jis nėra medžiotojas ar selekcininkas, tad atsakymas yra tik numanomas.
Anot jo, elnias galėjo būti sulaukęs 10 arba 15 metų amžiaus:
„Gali būti, kad medžiotojai laukė maksimalaus ragų dydžio ir tada medžiojo dėl trofėjaus. Čia galėjo būti nevisai pavykęs šūvis, kuris tik sužeidė gyvūną.
Tauriųjų elnių ragų paskirtis
Galiausiai D. Makavičius atskleidė, kad dauguma mano, jog tauriųjų elnių ragų pagrindinė paskirtis – gynyba.
Vis tik jis paaiškino, kad šiuo metu gynyba nėra tokia aktuali, labiausiai ragai yra reikalingi rujos metu vykstančioms kovoms.
„Pastebima ir tai, kad patinai subręsta šiek tiek vėliau negu patelės, o tada, kai subręsta, rudenį vyksta jų ruja, riaumojimai, kovos dėl patelių.
Ragai reikalingi ne tiek apsigynimui nuo plėšrūnų, nes Lietuvoje jų nėra tiek daug, bet parodyti, kas stipresnis, kas gali prižiūrėti patelių haremą ir suteikti palikuonių.
Tad vyksta kovos, o tada jau elniai geriausias savo dienas atiduoda patelėms. Tad ragų labiau reikia ne savigynai, o geriausiai populiacijos būklei išlaikyti“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį jis.
