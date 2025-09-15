Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Žemėje rasta žinutė butelyje pribloškė net specialistus: to pamatyti nesitikėjo

2025-09-15 16:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 16:50

Praėjusiais metais Šiaurės Prancūzijoje aptikta turbūt viena seniausių žinutė butelyje – atliekant archeologinius kasinėjimus, žemėje ją rado studentų komanda. Butelyje rastas raštelis, kuris siekia net 1825 metus – atskleista, kas jame buvo parašyta.

Praėjusiais metais Šiaurės Prancūzijoje aptikta turbūt viena seniausių žinutė butelyje – atliekant archeologinius kasinėjimus, žemėje ją rado studentų komanda. Butelyje rastas raštelis, kuris siekia net 1825 metus – atskleista, kas jame buvo parašyta.

Studentai savanoriai 1825 m. žinutę butelyje rado archeologinių kasinėjimų metu, netoli Djepo esančiame Galijos kaime.

Žemėje rasta žinutė butelyje pribloškė visus

Atliekant darbus buvo rastas molinis indas su nedidele stikline kolba viduje. Teigiama, kad radinys gali būti susijęs su ankstesniais kasinėjimais, vykusiais toje pačioje vietoje XIX amžiaus pradžioje, rašo mirror.co.uk.

Nors žinutė butelyje rasta kone prieš metus, archeologų bendruomenėje šis radinys vis dar plačiai aptarinėjamas – tokie radiniai pasitaiko ne taip jau dažnai.

„Tai priminė buteliuką, kurį moterys nešiodavo ant kaklo su kvapiosiomis druskomis“, – sakė komandos vadovas Guillaume‘as Blondelis iš Eu miesto archeologijos tarnybos. Suvyniotas raštelis buvo perrištas virvele.

„P. J. Feretas, kilęs iš Djepo, įvairių intelektualinių draugijų narys, 1825 m. sausio mėn. čia atliko kasinėjimus, – buvo rašoma raštelyje. – Jis tęsia tyrimus šioje didžiulėje teritorijoje, vadinamoje Cite de Limes arba Cezario stovykla.“

Vietos dokumentai patvirtina, kad P. J. Feretas buvo svarbi asmenybė. Jis prieš du šimtmečius atliko pirmuosius šios vietovės tyrinėjimus, parengė vienus pirmųjų tikslių žemėlapių ir nustatė vietovės istoriją – tai buvo įtvirtinimais apsaugotas galų miestas, kurį vėliau užėmė romėnai.

„Tai buvo absoliučiai stebuklinga akimirka, – sakė G. Blondelis. – Mes žinojome, kad praeityje čia buvo atliekami kasinėjimai, bet rasti šią 200 metų senumo žinutę iš praeities... Tai buvo visiška staigmena.“

„Kartais galima pamatyti tokias laiko kapsules, kurias palieka dailidės, statydami namus, – tęsė jis. – Tačiau archeologijoje tai labai reta. Dauguma archeologų mieliau linkę galvoti, jog po jų niekas nebeateis, nes jie jau atliko visą darbą!“

Skubūs kasinėjimai buvo pradėti dėl stiprios uolų erozijos netoli Djepo, kur didelę dalį senovinio įtvirtinto administracinio centro, arba „oppidumo“, jau pasiglemžė jūra.

„Mes žinojome, kad tai buvo galų kaimas, – teigė G. Blondelis. – Dar nežinome, kas vyko kaimo viduje. Ar tai buvo svarbi vieta?“

Aptikę šį raštelį, archeologai tęsė darbus ir aiškinosi daugiau detalių apie šioje vietoje anksčiau virusį gyvenimą ir jo ypatumus.

