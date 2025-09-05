Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Renovuojant mokyklą rasta prieš 51-erius metus pamesta piniginė: štai kas slėpėsi jos viduje

2025-09-05 09:50
2025-09-05 09:50

Darbininkai, atlikdami renovacijos darbus vienoje Ontarijo, JAV, vidurinėje mokykloje, tualete už sienos aptiko netikėtą radinį – piniginę, kurią prieš 51 metus pametė tuomet 17-metis moksleivis.

Piniginė (nuotr. 123rf.com)

Darbininkai, atlikdami renovacijos darbus vienoje Ontarijo, JAV, vidurinėje mokykloje, tualete už sienos aptiko netikėtą radinį – piniginę, kurią prieš 51 metus pametė tuomet 17-metis moksleivis.

0

Lorna MacQueen, Stouni Kriko „Orchard Park Secondary School“ prižiūrėtoja, sakė, kad darbininkai rugpjūčio 26 d. tvarkė tualetą, kai už sienos aptiko pamestą piniginę, rašo upi.com.

Po 51 metų renovuojant mokyklą rasta mokinio pamesta piniginė

Joje buvo daiktų, priklausiusių Tomui Schopfui, kuris 1974 m. buvo 17-metis šios mokyklos moksleivis. Tarp radinių buvo mokinio pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, socialinio draudimo kortelė, šeimos ir draugų nuotraukos, Kanados spirito varyklos kainoraščiai ir bilietas į ledo ritulio rungtynes.

„Rasti tokį dalyką ir pamatyti daiktus iš laikų, kai mes dar net nebuvome gimę, buvo tikrai šaunu. Pagalvojome: „Turime surasti šį vyrą ir grąžinti jam. Po 50 metų jis tikrai norės tai atgauti“, – „The Hamilton Spectator“ sakė L. MacQueen.

 Moteriai ir jos komandai pavyko per „Facebook“ susisiekti su dabar jau 67-erių T. Schopfu.

„Iš pradžių maniau, kad tai pokštas, nes jie sakė, kad ten yra socialinio draudimo kortelė ir gimimo liudijimas, o aš pagalvojau: „Na, aš jau turiu tuos daiktus.“

Bet pagalvojęs prisiminiau, kad kažkuriuo metu teko juos atnaujinti, todėl nusprendžiau nuvykti į mokyklą ir patikrinti“, – pasakojo vyras.

T. Schopfas apsilankė mokykloje penktadienio popietę ir įsitikino, kad tai iš tiesų jo piniginė, kurios jis net neprisiminė kada pametęs.

„Žiūrėdamas į ten buvusius daiktus, patyriau kelionę prisiminimų keliu“, – sakė T. Schopfas.

Jis pridūrė, kad piniginėje rastose nuotraukose buvo ir jo vaikystės namų kadras.

„Namas buvo pastatytas 1960 m.; mano mama vis dar gyvena jame. Nuėjau pas ją parodyti ir smagiai pasijuokėme iš visko“, – sakė jis.

T. Schopfas ir L. MacQueen sutiko, kad labiausiai tikėtinas paaiškinimas, kodėl piniginė tiek metų nebuvo rasta, yra tas, jog jis ją pametė tualete, kur ją rado kažkas kitas, išėmė pinigus ir paslėpė lubose, o ji galiausiai užstrigo sienoje.

