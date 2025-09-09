Kalendorius
Rugsėjo 9 d.
Sodas ir daržas

Namuose laikykite šiuos 3 augalus: jūsų sveikata jums padėkos

2025-09-09
2025-09-09 13:50

Namų erdvė gali tapti sveikesnė ir gyvybingesnė, jei joje auga kambariniai augalai. Be to, jie ne tik puošia interjerą, bet ir daro teigiamą poveikį mūsų kūnui – palengvina kvėpavimą, padeda astmos ar bronchito atvejais, o kai kuriais atvejais gali sumažinti kai kurių vėžio padarinių neigiamą poveikį. Vis tik, yra 3 augalai, kurie ypač naudingi oro kokybei patalpose.

Kambariniai augalai (nuotr. 123rf.com)

Namų erdvė gali tapti sveikesnė ir gyvybingesnė, jei joje auga kambariniai augalai. Be to, jie ne tik puošia interjerą, bet ir daro teigiamą poveikį mūsų kūnui – palengvina kvėpavimą, padeda astmos ar bronchito atvejais, o kai kuriais atvejais gali sumažinti kai kurių vėžio padarinių neigiamą poveikį. Vis tik, yra 3 augalai, kurie ypač naudingi oro kokybei patalpose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimai rodo, kad vidaus patalpose susikaupę dulkių, pelėsių ir cheminiai teršalai gali didinti kvėpavimo takų ligų, alergijų ir kitų sveikatos sutrikimų riziką, todėl svarbu rūpintis švariu ir gaiviu oru namuose.

Kambarinių augalų nauda

Pandemijos metu padaugėjo oro valytuvų paklausa padidėjo, tačiau reikia daugiau tyrimų, kad sveikatos priežiūros ekspertai galėtų rekomenduoti oro valytuvus.  

Užuot mokėję už brangų prietaisą orui valyti galima nusipirkti kambarinių augalų, kurie, kaip jau yra įrodyta, gali išvalyti orą. NASA surinktais duomenimis, kambariniai augalai fotosintezės principu gali pašalinti iki 90 procentų ore esančių toksinų.

Portalas „Plants.com“ rašo, kad kambariniai augalai per lapus sugeria dujas ir kitus organinius junginius, tokius kaip benzenas iš plastiko ar audinių bei formaldehidą iš valymo priemonių, grožio produktų, kvapiųjų medžiagų, chemiškai išvalytų drabužių, parafino žvakių, kilimų bei baldų.  

Dujos sulaikomos augalo lapuose arba persikelia į šaknis, kur mikroorganizmai suskaido ir neutralizuoja toksinus, paversdami juos maistu augalams. Šiuo atveju augalas veikia kaip natūralus oro filtras, kuris padeda geriau išsimiegoti, kovoti su ligomis ir pagerinti bendrą psichinę savijautą.  

Gyvatės augalai 

Gyvatės augalai, tokie kaip sansevjeros, yra labai nereiklūs, bet turi puikią savybę išskirti didelį deguonies kiekį ir iš oro sugerti daug anglies dvideginio. Jie puikūs augalai kovojant su alergijomis, rašoma express.co.uk.  

Vėzdūnės 

Vėzdūnės yra augalai, žinomi dėl jų savybės puikiai sugerti pelėsio sporas bei kitus toksinus ore, kruie sukelia kvėpavimo sutrikimų. Šie augalai puikiai tinka patalpoms, turinčioms didelį kiekį drėgmės.  

Ilgalapiai inkstpaparčiai 

Visi inkstpaparčiai turi savybę gerinti oro kokybę namuose, tačiau ilgalapiai – patys įspūdingiausi. Specialistai sako, kad šie augalai ne tik valo, bet ir padeda kambariui atkurti būtiną drėgmės lygį. Tai naudinga, nes drėgmė ne tik padeda kvėpuoti švaresniu, geresniu oru,  bet taip pat padeda kovoti su nosies bei gerklės dirgikliais.  

