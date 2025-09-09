Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pamatę, kas slepiasi Lietuvos miške, nustebo net specialistai: parodė visiems

2025-09-09 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 07:45

2025 metų rugpjūtį, Neries regioniniame parke pirmą kartą aptikta reta ir saugoma orchidėja – miškinė plikaplaiskė (Neottianthe cucullata).

Miškas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

2025 metų rugpjūtį, Neries regioniniame parke pirmą kartą aptikta reta ir saugoma orchidėja – miškinė plikaplaiskė (Neottianthe cucullata).

Tai itin džiuginantis atradimas, nes ši rūšis Lietuvoje sparčiai nyksta, o nauja radavietė suteikia vilčių dėl jos išlikimo.

Dar svarbiau, kad šiemet Neries regioniniame parke tai jau ne pirma nauja orchidėjų rūšis, todėl tokios naujienos rodo ypatingą teritorijos gamtinę vertę ir skatina dar labiau rūpintis saugomomis buveinėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Itin reta orchidėjų rūšis

Miškinė plikaplaiskė – gegužraibinių (Orchidaceae) šeimos daugiametis žolinis augalas, užaugantis 10–30 cm aukščio. Ji turi du prie žemės prigludusius lapus ir rausvai violetinius arba rausvus žiedus, susitelkusius į 3–9 cm ilgio žiedyną.

Augalas žydi liepos–rugpjūčio mėnesiais, o išskirtinę išvaizdą suteikia triskiautė lūpa su baltu ar vos rausvu pamatu, dažnai išmargintu tamsiomis dėmelėmis.

Šios orchidėjos arealas driekiasi nuo Lenkijos iki Japonijos ir Himalajų, o Baltijos jūros regione ji aptinkama tik Lietuvoje, Latvijoje ir šiaurrytinėje Lenkijos dalyje, rašoma Neries regioninio parko pranešime.

Lietuvoje miškinė plikaplaiskė yra labai reta – didžiausios jos populiacijos žinomos Dzūkijos nacionaliniame parke, Anykščių regioniniame parke ir Ukmergės apylinkėse. Paprastai aptinkama tik po kelias dešimtis augalų, rečiau – daugiau nei šimtas.

Šis atradimas Neries regioniniame parke išskirtinis dar ir tuo, kad šį nuostabų augalą jo žydėjimo metu beveik tuo pačiu metu atrado net du lankytojai, tiesa jie rado ne tą patį individą, atradimo vietos viena nuo kitos nutolusius per 100 metrų – tai reiškia, kad rastame plote augalų gal būti ir daugiau.

Dėkojame atradėjams, pranešusiems ir suvedusiems savo stebėjimus į Saugomų rūšių informacinę sistemą – jūsų dėka parkas praturtėjo dar viena nuostabia lietuviška orchidėja.

„Pagrindinės grėsmės šiai rūšiai yra miško kirtimai, ūkinė veikla, savaiminiai buveinių pokyčiai bei invazinių augalų plitimas.

Todėl kiekvienas naujas radinys, ypač tokiose vietose kaip Neries regioninis parkas, yra ne tik didelė gamtosauginė sėkmė, bet ir būtinybė užtikrinti tinkamą orchidėjų buveinių apsaugą“, – nauja parkui rūšimi džiaugėsi Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vedėjas Regimantas Vabuolas.

Šaltinis: Neries regioninis parkas

