Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę, kas slepiasi miške Lietuvoje, nustėro: prireikė net „Aro“

2025-09-23 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 09:50

Rugsėjo 20 d., minint Pasaulinę tvarkymosi dieną (World Cleanup Day), Vilniuje surengta akcija „DAROM Vilnių žalią!“ subūrė daugiau nei 1000 dalyvių – gyventojus, šeimas, moksleivius ir įmonių komandas. Tai buvo didžiausia šių metų tvarkymosi akcija sostinėje.

Aras (Arnas Strumila/ BNS nuotr.)
12

Rugsėjo 20 d., minint Pasaulinę tvarkymosi dieną (World Cleanup Day), Vilniuje surengta akcija „DAROM Vilnių žalią!“ subūrė daugiau nei 1000 dalyvių – gyventojus, šeimas, moksleivius ir įmonių komandas. Tai buvo didžiausia šių metų tvarkymosi akcija sostinėje.

REKLAMA
1

Per daugiau nei tris valandas trukusią talką iš Neries pakrantės prie Gariūnų DEPO išvežta daugiau kaip 5 tonos atliekų – tai prilygsta pilnai sunkvežimio priekabai, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„DAROM Vilnių žalią!“ akimirkos
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „DAROM Vilnių žalią!“ akimirkos

Miške ir pakrantėje – įvairūs radiniai

Miške ir pakrantėje tvarkytojai aptiko ne tik buitinių ar statybinių atliekų, bet ir ištisus sąvartynus, užkastas šiukšles. Tarp įdomesnių radinių – sena valtis, vaikiškas vežimėlis, televizorius ir beveik visas automobilio salonas. 

REKLAMA
REKLAMA

Prie akcijos prisijungė ir narų komanda – iš Neries dugno jie traukė sunkiai pasiekiamas atliekas. Tai leido išvalyti ir tas vietas, kurios paprastai lieka nematomos.

REKLAMA

„Užteko vos kelių valandų, kad ši Neries pakrantė pasikeistų neatpažįstamai. Bet svarbiau ne tai, kiek maišų pripildėme, o kiek žmonių išėjo iš miško su jausmu, kad padarė kažką gero.

Būtent toks ir yra mūsų tikslas – kad kiekvienas jaustų atsakomybę už savo aplinką“, – sako VšĮ „Mes Darom“ komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.

REKLAMA
REKLAMA

Akcijoje dalyvavęs Ignas teigė, kad tokio masto taršos nesitikėjo: „Iš pradžių atrodė, jog pakrantė gana švari. Bet vos pradėjus ieškoti – pilnos miško vietos statybinių šiukšlių, senų baldų, stiklų.

Net sunku patikėti, kiek vis dar paliekama gamtoje. Buvo sunku, bet kartu ir labai smagu dirbti kartu su tiek žmonių.“

Tarp radinių – senas sprogmuo

Didžiausiu dienos iššūkiu tapo dalyvių miške rastas sprogmuo – į vietą buvo iškviesta policija, o vėliau ir ARAS išminavimo komanda, kuri sprogmenį apžiūrėjo ir saugiai išsivežė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Organizatoriai dėkoja tarnyboms už efektyvų darbą ir primena, kad radus įtartinus ar pavojingus daiktus jų liesti negalima – būtina skambinti skubios pagalbos numeriu 112.

Bendruomeniškumo šventė

Akcija neapsiribojo vien šiukšlių rinkimu – nuo ryto veikė edukacinės erdvės ir atliekų surinkimo punktai. Gyventojai galėjo nemokamai priduoti elektroniką, pavojingas atliekas, dalyvauti edukacijose, žaidimuose ir kūrybinėse veiklose.

REKLAMA

Renginio partneriai „Toksika“, „EMP Recycling“, „Bionova“, „CupCup“, „VASA“, „Bibliobusas“, „Gaidelis“, „Satchel“ ir „SDG“ kvietė išbandyti įvairias aplinkosaugines iniciatyvas.

„Kiekviena tokia akcija primena, kad Žalioji sostinė – tai ne titulas, o žmonės. Šimtai susibūrusių vilniečių rodo, jog mūsų miestas pasiruošęs ne tik kalbėti apie pokytį, bet jį kurti savo rankomis“, – sako Jurga Pociūtė-Mikūtienė, projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ koordinatorė.

„DAROM Vilnių žalią!“ – tai viena iš daugybės akcijų, rugsėjo 20-ąją vykusių visame pasaulyje Pasaulinės tvarkymosi dienos proga. Tai kasmetinis tarptautinis judėjimas, kurio metu gyventojai skatinami ne tik tvarkyti aplinką, bet ir keisti savo požiūrį į atliekas, vartojimą bei atsakomybę už tai, ką paliekame po savęs.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų