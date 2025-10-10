Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pravėręs parduotuvėje pirktą dėžutę vyras apsipylė ašaromis: negalėjo patikėti, ką rado

2025-10-10 12:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-10 12:50

Labdaros ir dėvėtų drabužių parduotuvės dažnai tampa tikromis lobynų vietomis, kur galima rasti ne tik įdomių drabužių ar suvenyrų, bet ir unikalių, istoriją turinčių daiktų. Vienas pirkėjas, užsukęs į labdaros parduotuvę, pastebėjo „gerai pagamintą mažą dėžutę“. Iš pirmo žvilgsnio ji atrodė paprasta, tačiau parsinešęs ją namo vyras patyrė sukrėtimą – dėžutės dugne jis aptiko ranka rašytą, jaudinančią žinutę.

Dėžutė (nuotr. 123rf.com)

Labdaros ir dėvėtų drabužių parduotuvės dažnai tampa tikromis lobynų vietomis, kur galima rasti ne tik įdomių drabužių ar suvenyrų, bet ir unikalių, istoriją turinčių daiktų. Vienas pirkėjas, užsukęs į labdaros parduotuvę, pastebėjo „gerai pagamintą mažą dėžutę“. Iš pirmo žvilgsnio ji atrodė paprasta, tačiau parsinešęs ją namo vyras patyrė sukrėtimą – dėžutės dugne jis aptiko ranka rašytą, jaudinančią žinutę.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis netikėtas radinys buvo toks jautrus, kad pirkėjas prisipažino, jog apsiverkė. Jis pasidalijo savo atradimu socialiniame tinkle „Reddit“, kur paskelbė dėžutės ir raštelio nuotraukas, rašoma mirror.co.uk.

Netikėtas atradimas labdaros parduotuvėje

Įrašą jis pavadino paprastai, bet iškalbingai – „Privertė mane apsiverkti“.

Aprašydamas savo pirkinį po nuotraukomis, vyras rašė: „Radau tai labdaros parduotuvėje. Tai graži, gerai pagaminta maža dėžutė. Labai maloniai kvepia.

Norėčiau sužinoti, kam ji priklausė, bet, deja, nėra jokios identifikuojančios informacijos, išskyrus mirties datą.“

Ant dėžutės dugno buvo užrašyta:

„Tai buvo tai, ką močiutė tau pažadėjo gimtadienio proga.

Senelis, birželio 17 d. – 1961 m.“

Šalia dar vienas, kitu raštu parašytas sakinys: „Močiutė mirė 1961 m. kovo 19 d.“

Trumpa, bet giliai jaudinanti žinutė akimirksniu virto pasakojimu apie meilę, netektį ir prisiminimus.

Made me tear up
byu/Old-Scratch666 inThriftStoreHauls

Internautai ėmė diskutuoti

„Reddit“ bendruomenės nariai greitai įsitraukė į diskusiją, dalydamiesi emocijomis ir mintimis apie šį atradimą. Vienas komentatorius rašė: „Labai džiaugiuosi, kad jį radai, tikiuosi, kad parsivežei jį namo.“

Kitas pridūrė: „Aš taip pat kolekcionuoju tokius prisiminimus, priklausančius kitiems. Asmeniniai užrašai knygose ir atminimo dovanėlės visada grįžta į mano namus.“

Pirkėjas patvirtino, kad dėžutė jam tapo ypatingu simboliu:

„Taip ir padariau. Naudoju ją ypatingoms, sentimentalioms daiktų, kuriuos surinkau per visą gyvenimą, iškarpoms laikyti. Joje taip pat yra pelenų. Tai ypatinga maža dėžutė ir man didelė garbė būti jos prižiūrėtoju!“

Kitas „Reddit“ vartotojas pasiūlė: „Asmuo, kuriam tai buvo padovanota 1961 m., tikriausiai jį saugojo visą gyvenimą ir neseniai mirė pats, tikriausiai būdamas 70-ies. Malonu, kad to senelio rūpestis gyvuoja.“

Dar vienas internautas pastebėjo: „Manau, kad jis pasiekė tinkamą asmenį. Turėtumėte užsirašyti datą ir vietą, kada jį gavote, ir bet kokias mažas smulkmenas apie save ir įkišti tai į dėžutės vidų.“

Ir dar vienas komentatorius pridūrė: „Džiaugiuosi, kad tai vertinate. Turiu tokių daiktų su senelio raštais apačioje ir įdomu, kas su jais nutiks, kai manęs nebebus.“

O vienas žmogus nuoširdžiai pripažino: „Šią savaitę man to ir tereikėjo, kad pravirkčiau. Džiaugiuosi, kad jie rado namus pas tave.“

Maža dėžutė – didelė istorija

Ši paprasta dėžutė iš labdaros parduotuvės tapo jautriu priminimu, kad kiekvienas daiktas gali saugoti dalelę žmogaus gyvenimo.

Kartais užtenka vos kelių žodžių, kad iš senų medinių lentelių ir blunkančio rašalo atgimtų meilės, netekties ir žmogiškumo istorijos.

Kaip rašė vienas komentatorius: „Kai kurie daiktai tiesiog randa savo žmones. Ir ši dėžutė, atrodo, rado savąjį.“

