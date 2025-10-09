Viename apleistame Lietuvos dvare atrado netikėtą lobį – jį saugojo barsukai

Kaip prisiminė vaikinai, atradimas buvo visiškai netikėtas. Sumanę vieną sekmadienį pavažinėti po Lietuvos dvarus jie pastebėjo šį apleistą pastatą.
„Važiuojame pro šalį ir pamatome šį dvarelį. Mes privažiavome prie jo ir ant balkono buvo užrašas „Parduodama“, – projekto pradžią prisiminė Karolis.
Buvusi kryžiuočių pilis, dabar neoklasicistinis dvaras stovi ant nedidelio piliakalnio, supamas Šešupės ir Nemuno upių. Savininkai buvo apsvarstę šį faktą ir žymaus lietuvių poeto Jono Mačiulio-Maironio eilėraštį.
„Mes su Petru susimąstėme, „Kur bėga Šešupė“ – už 12 kilometrų, „kur Nemunas teka“ yra Kaimelis“, – panašumus su literatūros kūriniu išdėstė K. Banys
Kaip pasakojo naujieji dvaro savininkai, namo fasadas yra prūsiškas, kadangi labai netoli – vos už 12 kilometrų – būdavo siena būtent su Prūsija. Nors dabar namas yra intensyviai renovuojamas, didingas įėjimas ir antro aukšto balkonas neleidžia pamiršti, kad tai yra dvaras.
Šeimininkai taip pat atkreipė visų dėmesį į pagrindines namo duris, tiksliau – į aplink duris esantį rėmą. Pasak jų, rėmas buvo išpuoštas gėlytėmis, kurios nuo laiko nudūlėjo. Bet jų pažįstamas skulptorius Kostas sugalvojo išsaugoti šį namo elementą kiek kitokia forma: pagal priekines duris puošusias gėlytes sukurti sausainių formelę.
A. Bružas, pamatęs originalią durų dekoraciją iš arti, neskubėjo jos paimti.
„Čia sausainis ar gėlytė, štai kur klausimas. Niekas dabar nežino, kol neparagausiu!“, – juokavo laidos vedėjas.
Netikėta pagalba – barsukas
Įėjus į vidų galima pasijausti tarsi laikas būtų sustojęs ir atsuktas atgal. Senieji baldai, tapetai, išpuoselėtos durys ir grindys, laiptai – viskas kaip buvo tada.
Ieškodami informacijos apie dvarelį, P. Gaidamavičius ir K. Banys besikapstydami archyvuose sužinojo apie Agotą. Ši moteris buvo Kaimelio dvaro šeimininkė, kuri sumanė nesituokti ir įrodyti visiems, kad gali pati išsilaikyti be vyro.
Tai buvo šokiruojantis veiksmas laikotarpiu, kai moterys būdavo nurašomos tik kaip namų šeimininkės. Bet Agota šiuo pasiryžimu įrašė savo vardą į dvaro ir Kaimelio istoriją.
Renovuodami senąjį dvarą, architektūrinio paveldo puoselėtojai rado ne vieną paslaptį, kurios nežinojo net sklypo pardavėjai. Viena jų – po tapetu paslėptos užtinkuotos durys, už kurių slypėjo nežinia kiek metų žmonių nematęs salonas ir virtuvė.
Bet netikėčiausias įvykis nutiko po Kaimelio dvaro tvartu. Tuneliai ir krūvos smėlio paskatino naujuosius savininkus patikrinti smėlį, o ten barsukų šeimyna saugojo pakastas 4 dėžes supuvusių knygų.
Tyrinėdami knygų skiautes jie atpažino apie 50 romanų.
„Sužinojome, kad paskutinioji dvaro valdytoja, bėgdama nuo sovietų, po tvartu pakasė ne auksą, ne porcelianą, o tai, kas jai buvo vertingiausia, – knygas lietuvių kalba“, – dalinosi K. Banys.
A. Bružas, išgirdęs šią istoriją, juokavo, kad reikėtų daryti barsuko vakarus šiam atradimui atminti.
Šeimininkai pasidalino, kad jau yra suplanuotas kitoks atminimas – pažįstamas skulptorius sukūrė pirmąjį skulptūros maketą. Tai bus barsukas su akinukais, laikantis lietuvišką enciklopediją.
Paklausti, kodėl būtent ši knyga bus atvaizduota, šeimininkai pasidalino dar viena stulbinančia detale – tai buvo pirmoji atpažinta knyga.
Kuo A. Bružas gali padėti dvaro puoselėtojams? Kokias dar paslaptis atskleis vizitas į išlikusius pilies požemius?
Visą laidą žiūrėkite čia:
Laidą „Pasidaryk pats“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 9:30 per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!