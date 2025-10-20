Pažvelgusi į savo vyro pelenus žmona negalėjo patikėti, ką išvydo: parodė visiems

Tačiau šis jausmingas gestas netikėtai virto mįsle, kai ji pastebėjo keistą radinį vyro pelenuose. Tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodė nepaaiškinama, paskatino tūkstančius žmonių internete dalytis savo teorijomis, rašoma mirror.co.uk.
Netikėtas atradimas vyro pelenuose
Istorija „Reddit“ platformoje pasidalijo gedinčios moters brolis. Istorija sulaukė daug dėmesio – ji akimirksniu išpopuliarėjo.
„Rastas mano svainio pelenuose. Mano sesuo įdėjo dalį savo vyro pelenų į nešiojamą indelį, kad galėtų pasiimti kartu su savimi į atostogas, kurias jie norėjo leisti kartu. Ji nesupranta, kas tai galėtų būti“, – rašė jis.
Įrašas greitai sulaukė daugiau nei 21 tūkst. reakcijų ir daugiau kaip tūkstančio komentarų. Internautai ėmė spėlioti, kas tai galėtų būti, o tarp komentatorių pasirodė net krematoriumų ir laidojimo namų darbuotojų.
Found in my Bro-inlaw's ashes
byu/Soggy_Property3076 inwhatisit
Ekspertų teorijos: nuo sagos iki chirurginių implantų
Vienas vartotojas, prisistatęs kaip krematoriumo operatorius, teigė, kad radinys greičiausiai yra ligoninės chalato saga.
„Esu krematoriumo operatorius. Tai – saga nuo ligoninės chalato. Pradedant kremuotų palaikų apdorojimą, kaulai kruopščiai peržiūrimi, kad būtų pašalinti visi metaliniai objektai. Ar tokie dalykai lieka nepastebėti? Kartais taip nutinka“, – aiškino jis.
Kitas komentatorius svarstė, kad tai galėtų būti chirurginis implantas, jei vyrui buvo atliktos kokios nors operacijos:
„Jei jis turėjo kokių nors chirurginių implantų, tai galėtų būti kažkas tokio. Bet manau, kad jie juos išima iš pelenų ir atiduoda jums atskirai.“
Dar vienas buvęs krematoriumo operatorius pateikė kitą versiją: „Negaliu būti visiškai tikras, nebent ją išimtumėte ir nuvalytumėte dulkes. Tačiau, mano manymu, tai kelnių ar kokio nors palto saga – jos paprastai taip atrodo.“
Laidojimo biuro darbuotojo paaiškinimas
Į diskusiją įsitraukė ir laidojimo namų darbuotojas, kuris pasiūlė labiausiai tikėtiną paaiškinimą.
„Sveiki! Esu laidojimo namų darbuotojas. Atrodo, kad tai – saga nuo krepšio, kuris buvo naudojamas kūnui gabenti.
Kartais tokie krepšiai kremuojami kartu su kūnu ir metalas gali likti. Paprastai apdorojimo metu visas metalas pašalinamas, tačiau šiuo atveju jis galėjo nebūti atliekamas.“
Ekspertai pabrėžia, kad radus metalinį ar neįprastą objektą pelenuose, visada reikėtų kreiptis į krematoriumą ar laidojimo namus, kurie atliko procedūrą. Jie gali patvirtinti, kas tai yra, ir išsiaiškinti, ar tai – techninė klaida, ar natūrali kremavimo proceso pasekmė.
Kai kurie krematoriumai surinktą metalą perdirba ir gautas lėšas aukoja, o kiti leidžia artimiesiems pasilikti jį kaip prisiminimą apie mylimą žmogų.
