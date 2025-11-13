Remontuojant kelią Lietuvoje staiga apčiuopė kažką neįprasto: supratus, kas tai, skubiai stabdė darbus

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ užvakar skelbė Trakų rajono savivaldybė, kurį laiką į tvarkomą Pievų gatvę nebuvo galima įvažiuoti net nurodytomis apylankomis.
Atliekant kelio remonto darbus rasti sprogmenys
Vykdant kelio remonto darbus Lentvaryje, Pievų gatvėje, kuriam laikui viską teko stabdyti – rasti sprogmenys, užfiksuoti ir Trakų rajono savivaldybės nuotraukose.
„Pievų gatvėje rasti sprogmenys.
Trakų rajone, Lentvaryje, Pievų gatvėje, vykdant kelio remonto darbus, rasti sprogmenys.
Visoje Pievų gatvėje draudžiamas eismas: į ją įvažiuoti negalima net nurodytomis apylankomis. Policija transporto priemones iš Pievų gatvės išleidžia, bet įvažiuoti draudžia.
Prašome gyventojų supratingumo“, – užvakar popiet socialiniuose tinkluose pranešė Trakų rajono savivaldybės atstovai.
Kiek vėliau paskelbtas įrašas buvo atnaujintas ir pridėta naujausia informacija – darbus atlikus išminuotojams, eismas buvo atnaujintas:
„Atnaujinta informacija!
Atlikus Pievų g., Lentvaryje, rastų sprogmenų išminavimo darbus, atnaujintas transporto priemonių eismas apylanka per Žolynų ir Ramybės gatves.
Primename, kad nuo š. m. lapkričio 6 d. iki lapkričio 13 d. dėl vykdomų remonto darbų Trakų rajone, Lentvaryje, Pievų g., laikinai ribojamas transporto priemonių eismas.“
