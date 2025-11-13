 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Remontuojant kelią Lietuvoje staiga apčiuopė kažką neįprasto: supratus, kas tai, skubiai stabdė darbus

2025-11-13 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 16:15

Antradienį Trakų rajone, Lentvaryje, atliekant kelio remonto darbus įvyko netikėtumas – aptikti seni sprogmenys. Dėl šio radinio kuriam laikui buvo uždraustas eismas.

Kelio remonto darbai (nuotr. Trakų rajono savivaldybė / Facebook)
4

2

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ užvakar skelbė Trakų rajono savivaldybė, kurį laiką į tvarkomą Pievų gatvę nebuvo galima įvažiuoti net nurodytomis apylankomis.

Rasti sprogmenys
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rasti sprogmenys

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atliekant kelio remonto darbus rasti sprogmenys

Vykdant kelio remonto darbus Lentvaryje, Pievų gatvėje, kuriam laikui viską teko stabdyti – rasti sprogmenys, užfiksuoti ir Trakų rajono savivaldybės nuotraukose.

„Pievų gatvėje rasti sprogmenys.

Trakų rajone, Lentvaryje, Pievų gatvėje, vykdant kelio remonto darbus, rasti sprogmenys.

Visoje Pievų gatvėje draudžiamas eismas: į ją įvažiuoti negalima net nurodytomis apylankomis. Policija transporto priemones iš Pievų gatvės išleidžia, bet įvažiuoti draudžia.

Prašome gyventojų supratingumo“, – užvakar popiet socialiniuose tinkluose pranešė Trakų rajono savivaldybės atstovai.

Kiek vėliau paskelbtas įrašas buvo atnaujintas ir pridėta naujausia informacija – darbus atlikus išminuotojams, eismas buvo atnaujintas:

„Atnaujinta informacija!

Atlikus Pievų g., Lentvaryje, rastų sprogmenų išminavimo darbus, atnaujintas transporto priemonių eismas apylanka per Žolynų ir Ramybės gatves.

Primename, kad nuo š. m. lapkričio 6 d. iki lapkričio 13 d. dėl vykdomų remonto darbų Trakų rajone, Lentvaryje, Pievų g., laikinai ribojamas transporto priemonių eismas.“ 

