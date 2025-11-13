Atsidaręs nusipirktą padėvėtą spintelę paklaiko: radinys šokiravo ilgam

Šis neįtikėtinas atvejis ne tik apstulbino visus, bet ir iškėlė amžiną klausimą – ką daryti, kai sėkmė tokia didelė, kad atrodo beveik nelegali?
Apie šį įvykį pasakojo realybės šou „Sandelių karai“ („Storage Wars“) žvaigždė ir aukcionierius Danas Dotsonas, kurio vadovaujamame aukcione ir buvo parduota spintelė, rašoma mirror.co.uk.
Atsitiktinumas, atnešęs turtus
62 metų D. Dotsonas, kuris sandėliavimo versle sukasi nuo vienuolikos, pasakojo, kad tokios istorijos pasitaiko itin retai. Jis kartu su žmona Laura vadovauja įmonei „American Auctioneers“, kuri rengia apleistų sandėlių aukcionus.
„Paprastai jie būna tušti. Bet šį kartą jis nebuvo tuščias. Seife buvo 7,5 mln. dolerių (apie 7 mln. eurų) grynaisiais“, – šypsodamasis prisiminė D. Dotsonas.
Pasak jo, šią neįtikėtiną naujieną atskleidė moteris, su kuria jis kalbėjosi labdaros renginyje. Ji pasakojo pažįstanti žmogų, kuris iš D. Dotsono įsigijo spintelę.
Pirkėjas, atidaręs seifą, buvo priblokštas – jame gulėjo milijonai dolerių, tvarkingai sudėti banknotais.
„Paslaptingas“ skambutis ir netikėtas pasiūlymas
Netrukus po šio radinio aptikimo vyras sulaukė skambučio iš advokato, atstovavusio buvusį spintelės savininką. Advokatas pareiškė norą atpirkti radinį ir pasiūlė apie 560 tūkst. eurų už spintelės turinį.
Iš pradžių vyras atsisakė – pasiūlymas pasirodė per mažas, turint omenyje, kas buvo rasta. Tuomet pasiūlymas buvo padvigubintas iki maždaug 1,1 mln. eurų. Tik tuomet pirkėjas sutiko su sandoriu ir grąžino seifą su pinigais jo pirminiam savininkui.
Nors teoriškai jis „prarado“ daugiau nei 5,9 mln. eurų, vyras iš sandorio išėjo su ramia širdimi. Kaip teigė D. Dotsonas, „jam geriausia sandorio dalis buvo ta, kad jis išėjo švaria sąžine, žinodamas, jog gavo geriausią įmanomą sandorį“.
Aukcionierius pasidalijo šia istorija su savo auditorija ir paklausė: „Ką darytumėte su visais tais pinigais? Ar grąžintumėte juos? Ar pasiliktumėte ir bėgtumėte į kalnus?“
Jo žmona L. Dotson prisipažino, kad jai būtų sunku ramiai miegoti, jei pasiliktų svetimus pinigus.
„Nemanau, kad tai būtų švarūs pinigai. Priimčiau tuos 1,1 milijono eurų ir tiesiog būčiau laiminga“, – sakė ji.
„Tai šiuolaikinė lobių paieška“
Laura pridūrė, kad tokios istorijos nėra unikalios: „Bet tai nuolat nutinka. Tai šiuolaikinė lobių paieška.“
Vis dėlto D. Dotsonas išlieka skeptiškas dėl šios istorijos detalių. Jis svarstė, kaip teisininkui taip greitai pavyko susisiekti su pirkėju ir kaip apskritai įmanoma pamiršti seifą, kuriame guli tokia suma.
„Nemanau, kad pamirštumėte, jog bute turite 7,5 milijono dolerių, bet galbūt tiesiog esate tokioje padėtyje, kai kažkas kitas tuo rūpinasi“, – teigė jis.
Ši istorija tapo legenda tarp apleistų sandėlių medžiotojų. Ji ne tik primena, kad lobis gali slypėti bet kur, bet ir parodo, kad tikrasis išbandymas prasideda tada, kai laimė patenka į tavo rankas – ir tenka nuspręsti, kiek kainuoja tavo sąžinė.
