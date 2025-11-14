 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paprašę atidaryti tėvo karstą artimieji sustingo vietoje: pamatę vaizdą pranešė net policijai

2025-11-14 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 14:20

Tai turėjo būti įprasta atsisveikinimo akimirka, tačiau tėvo karstą atidaryti paprašiusi šeima išvydo šokiruojantį vaizdą. Artimuosius sukrėtusi klaida įvyko vienuose iš Lenkijos miesto Vroclavo laidojimo namų ketvirtadienį, lapkričio 13 dieną.

Žvakė ir karstas (nuotr. 123rf.com)

Tai turėjo būti įprasta atsisveikinimo akimirka, tačiau tėvo karstą atidaryti paprašiusi šeima išvydo šokiruojantį vaizdą. Artimuosius sukrėtusi klaida įvyko vienuose iš Lenkijos miesto Vroclavo laidojimo namų ketvirtadienį, lapkričio 13 dieną.

0

Mirusiojo artimieji atvyko atsisveikinti su savo mylimu žmogumi. Kai buvo atidarytas karstas, jie visi sustingo.

Atidarius karstą paaiškėjo, kad jame – kito žmogaus palaikai

Atidarius karstą šeimos laukė nemaloni staigmena – jame gulėjo ne jų tėvas, o visiškai kitas vyras, aprengtas mirusiajam priklausančiais drabužiais, rašo fakt.pl.

„Tėtis mirė penktadienį, lapkričio 7 dieną, nuo vėžio. Jis svėrė apie 38 kilogramus. Šiandien (lapkričio 13 dieną – aut. past.) turėjo būti atsisveikinimas ir kremacija, o kitą dieną laidotuvės.

Kai atidarė karstą, paaiškėjo, kad jame guli nepažįstamas vyras, aprengtas mūsų tėčio drabužiais“, – „TVN24“ pasakojo mirusiojo dukra Patrycja Kulik.

Šeima nedelsdama pranešė apie tai laidojimo namų darbuotojai. Moteris iš pradžių nenorėjo patikėti, kad buvo supainioti kūnai. Tik vėliau buvo atgabentas jų tėvo kūnas.

„Dėkojame Dievui, kad apskritai paprašėme atidaryti karstą. Nežinome, su kuo būtume atsisveikinę“, – sako Patrycja.

Ji pasakoja, kad darbuotoja, paruošusi kūną, turėjo nurengti svetimą vyrą ir tuos pačius drabužius apvilkti jų tėčiui. „Tai mums buvo kažkas siaubingo“, – pridūrė ji.

Šeima vis dėlto nusprendė tęsti atsisveikinimą, tačiau, kaip sako, negalėjo tinkamai susikaupti šią skausmingą akimirką.

Apie įvykį pranešta policijai. Tai patvirtino komisarė Anna Nicer iš Miesto policijos valdybos.

„Surašytas tarnybinis protokolas. Laidojimo namai įsipareigojo išsiaiškinti situaciją“, – pranešė policijos atstovė.

