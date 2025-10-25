Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Per sesers laidotuves – netikėtas moters poelgis: prie karsto kilo konfliktas

2025-10-25 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 14:25

Per laidotuves JAV užfiksuota akimirka, kuri vėl sulaukė didelio dėmesio internete. Socialiniame tinkle „TikTok“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip moteris kalbėdama savo sesers atsisveikinimo ceremonijoje kreipiasi į svečią, kurią laidojimo dalyvė vadina veidmaine.

Laidotuvės, kapinės, karstas, asociatyvi nuotr. (ELTA / Orestas Gurevičius nuotr.)

Per laidotuves JAV užfiksuota akimirka, kuri vėl sulaukė didelio dėmesio internete. Socialiniame tinkle „TikTok“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip moteris kalbėdama savo sesers atsisveikinimo ceremonijoje kreipiasi į svečią, kurią laidojimo dalyvė vadina veidmaine.

0

Vaizdo įrašas greit tapo virusinis — jis paskelbtas su prierašu apie mylimąją seserį ir žinia, kad ceremonija buvo viena gražiausių, kokią tik buvo galima surengti. 

Viešai išvarė viešnią

Aštuoniolikmetė sesuo žuvo automobilio avarijoje, o kalbą pasakiusi moteris teigė, kad moteris, į kurią kreiptasi, nepakankamai pagerbė jos atminimą – ne tik nepaaukojo laidotuvių išlaidoms, bet ir buvo vadinama „veidmaine“. Vaizdo įraše matyti, kaip Jasmine Parsad iš Arizonos atsistoja prie pulto ir, kalbėdama savo žuvusios sesers laidotuvėse, kreipiasi į vieną iš susirinkusių moterų.

„Tu esi veidmainė. Ji tavęs net nemėgo. Tu jai skolinga pinigų. Ir net nepaaukojai laidotuvėms, todėl esi automatiškai diskvalifikuojama. Eik iš čia“, – sakė ji.

Publika liko priblokšta – įraše girdėti, kaip svečiai aikčioja ir šnabždasi tarpusavyje.

Įrašas sulaukė milžiniško dėmesio

Vaizdo įrašą Jasmine pasidalijo socialiniame tinkle „TikTok“, kur jis greitai išplito. Prie įrašo ji pridėjo žinutę:

„Tikiuosi, surengiau tau gražiausias laidotuves, mažoji sese. Skraidyk aukštai.“

Moteris teigė norėjusi, kad atsisveikinimo ceremonija būtų „ypatinga“ – panaši į tas, kurias galima pamatyti populiariame seriale „Pretty Little Liars“.

Kaip rašo „New York Post“, Jasmine sesuo Ariyanna rugpjūčio pabaigoje žuvo automobilio avarijoje. Į jos automobilį rėžėsi kitas vairuotojas, važiavęs per raudoną šviesoforo signalą.

„Jie ją atgaivino, o ligoninėje jai ir vėl sustojo širdis. Medikai bandė ją operuoti, bet ji nebeištvėrė“, – pasakojo Jasmine.

Po to, kai įrašas išplito, daugelis komentatorių išreiškė palaikymą moteriai.

„Aš nenorėčiau, kad žmogus, kurio nemėgau, ateitų į mano laidotuves ir apsimestų draugu“, – rašė viena komentatorė. Kita pridėjo: „Tokios energijos norėčiau ir savo artimųjų laidotuvėse.“

Atsisveikinimas su seserimi

Vėliau Jasmine pasidalijo dar vienu įrašu, skirtu žuvusiai seseriai.

„Vis dar negaliu patikėti, kad išleidau ilsėtis savo mažąją sesę – atrodo, kad tuoj sugrįši namo. Labai tavęs pasiilgau. Prašau, dabar tu mane saugok ir nudažyk dangų gražiausiomis spalvomis.“

