Per sesers laidotuves – netikėtas moters poelgis: prie karsto kilo konfliktas

Vaizdo įrašas greit tapo virusinis — jis paskelbtas su prierašu apie mylimąją seserį ir žinia, kad ceremonija buvo viena gražiausių, kokią tik buvo galima surengti.
Viešai išvarė viešnią
Aštuoniolikmetė sesuo žuvo automobilio avarijoje, o kalbą pasakiusi moteris teigė, kad moteris, į kurią kreiptasi, nepakankamai pagerbė jos atminimą – ne tik nepaaukojo laidotuvių išlaidoms, bet ir buvo vadinama „veidmaine“. Vaizdo įraše matyti, kaip Jasmine Parsad iš Arizonos atsistoja prie pulto ir, kalbėdama savo žuvusios sesers laidotuvėse, kreipiasi į vieną iš susirinkusių moterų.
„Tu esi veidmainė. Ji tavęs net nemėgo. Tu jai skolinga pinigų. Ir net nepaaukojai laidotuvėms, todėl esi automatiškai diskvalifikuojama. Eik iš čia“, – sakė ji.
Publika liko priblokšta – įraše girdėti, kaip svečiai aikčioja ir šnabždasi tarpusavyje.
Įrašas sulaukė milžiniško dėmesio
Vaizdo įrašą Jasmine pasidalijo socialiniame tinkle „TikTok“, kur jis greitai išplito. Prie įrašo ji pridėjo žinutę:
„Tikiuosi, surengiau tau gražiausias laidotuves, mažoji sese. Skraidyk aukštai.“
Moteris teigė norėjusi, kad atsisveikinimo ceremonija būtų „ypatinga“ – panaši į tas, kurias galima pamatyti populiariame seriale „Pretty Little Liars“.
Kaip rašo „New York Post“, Jasmine sesuo Ariyanna rugpjūčio pabaigoje žuvo automobilio avarijoje. Į jos automobilį rėžėsi kitas vairuotojas, važiavęs per raudoną šviesoforo signalą.
„Jie ją atgaivino, o ligoninėje jai ir vėl sustojo širdis. Medikai bandė ją operuoti, bet ji nebeištvėrė“, – pasakojo Jasmine.
Po to, kai įrašas išplito, daugelis komentatorių išreiškė palaikymą moteriai.
„Aš nenorėčiau, kad žmogus, kurio nemėgau, ateitų į mano laidotuves ir apsimestų draugu“, – rašė viena komentatorė. Kita pridėjo: „Tokios energijos norėčiau ir savo artimųjų laidotuvėse.“
Atsisveikinimas su seserimi
Vėliau Jasmine pasidalijo dar vienu įrašu, skirtu žuvusiai seseriai.
„Vis dar negaliu patikėti, kad išleidau ilsėtis savo mažąją sesę – atrodo, kad tuoj sugrįši namo. Labai tavęs pasiilgau. Prašau, dabar tu mane saugok ir nudažyk dangų gražiausiomis spalvomis.“
