Per laidotuves karste staiga pabudo velionis: giminaičiams – šokas

Vietos gyventojai, verkę prie jo karsto, netrukus išvydo, kaip „velionis“ prisikelia, rašo vice.com.
Norėjo pamatyti savo paties laidotuves
M. Lalas, išėjęs į pensiją Indijos oro pajėgų veteranas iš Končio kaimo, nusprendė surengti savo laidotuves.
Vyras pasitelkė keleto giminaičių pagalbą, kad paskleistų žinią apie savo „mirtį“, o tada suorganizavo tikrų tikriausias laidotuves – su gėlėmis, verkiančiais kaimynais ir visomis tradicinėmis apeigomis.
Į atsisveikinimą susirinko šimtai žmonių. Kaimo gyventojai raudojo ir meldėsi už žmogų, garsėjusį dosnumu bei pagalba bendruomenei. Ir tada – netikėta scena: „velionis“ atsisėdo karste.
„Norėjau pats pamatyti, kiek pagarbos ir meilės žmonės man jaučia“, – sakė M. Lalas vietos žiniasklaidai.
Nors jo poelgis pasirodė makabriškas, vyras teigė, kad daugelis žmonių slapta yra pagalvoję apie tą patį – tiesiog jis vienintelis iš tikrųjų ryžosi tai išbandyti.
Kad sušvelnintų situaciją, M. Lalas po netikrų laidotuvių surengė dideles vaišes, į kurias pakvietė visus ką tik dėl jo mirties verkusius kaimynus.
Dauguma jų, pasak vietos žiniasklaidos, vyrui atleido – nors kai kurie dar ilgai negalėjo atgauti kvapo, patyrę tikrą šoką.
Siekė ne dėmesio, o prasmės
M. Lalas, kaip teigiama vietos žiniasklaidos, nėra paprastas pokštininkas. Savo kaime jis gerbiamas už tai, kad prieš daugelį metų pastatė krematoriumą, kai pamatė, kaip sunku rengti laidotuves per liūčių sezoną.
Jo „mirtis“ tapo savotišku socialiniu eksperimentu – bandymu išsiaiškinti, kiek jis iš tiesų žmonėms rūpi.
„Jis tiesiog norėjo suprasti, ką vis dar reiškia žmonių tarpusavio ryšys pasaulyje, kuriame dauguma tik pusiau įsiklauso vieni į kitus“, – rašė „Metro“.
Nors tokia istorija galėjo baigtis blogai, M. Lalui tai davė kitokį rezultatą – jis tapo tikra vietos legenda.
„Kiekvienas nori tikėti, kad jo gyvenimas kam nors rūpi, – rašoma komentaruose. – M. Lalas tiesiog išdrįso tai patikrinti, kol dar galėjo pats pasimėgauti vakariene po laidotuvių.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!