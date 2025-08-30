Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Indijos prekybos ministras apie JAV muitus: Indija nesilenks

2025-08-30 17:37 / šaltinis: BNS
2025-08-30 17:37

Indija nesilenks, o sutelks dėmesį į naujų rinkų užkariavimą, pareiškė šalies prekybos ministras Piyushas Goyalas, pirmą kartą viešai pakomentavęs Vašingtono neseniai įvestus didelius muitus indiškoms prekėms.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Indija nesilenks, o sutelks dėmesį į naujų rinkų užkariavimą, pareiškė šalies prekybos ministras Piyushas Goyalas, pirmą kartą viešai pakomentavęs Vašingtono neseniai įvestus didelius muitus indiškoms prekėms.

0

Trečiadienį įsigaliojo 50 proc. JAV importo muitai daugeliui Indijos produktų, prezidentui Donaldui Trumpui siekiant nubausti Naująjį Delį už rusiškos naftos pirkimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas padidino spaudimą Indijai dėl energetikos sandorių, kurie yra svarbus pajamų šaltinis finansuoti Maskvos karui Ukrainoje.

Nors D. Trumpas, sausio mėnesį grįžęs į prezidento postą, nustatė naujus muitus ir sąjungininkams, ir konkurentams, šis 50 proc. lygis yra vienas didžiausių, su kuriuo susiduria JAV prekybos partneriai.

Tačiau lieka galioti išimtys sektoriams, kuriems gali būti taikomi atskiri muitai, pavyzdžiui, farmacijos ir kompiuterių lustų.

Statybos pramonės renginyje Naujajame Delyje penktadienį kalbėjęs P. Goyalas sakė, kad Indija „visada pasirengusi sudaryti laisvosios prekybos susitarimą su bet kuria šalimi, jei ji to nori“.

Tačiau jis pridūrė, kad Indija „nesilenks ir niekada neparodys silpnumo“.

„Mes toliau judėsime kartu ir užkariausime naujas rinkas“, – sakė ministras.

Naujieji D. Trumpo muitai, kuriuos Naujasis Delis anksčiau pavadino „nesąžiningais, nepagrįstais ir neprotingais“, pakurstė įtampą JAV ir Indijos santykiuose ir suteikė Naujajam Deliui naują paskatą gerinti santykius su Pekinu.

2024 metais Jungtinės Valstijos buvo pagrindinė Indijos eksporto kryptis, o jo vertė siekė 87,3 mlrd. JAV dolerių (74,9 mlrd. eurų).

Tačiau analitikai perspėjo, kad 50 proc. muitas yra panašus į prekybos embargą ir greičiausiai pakenks mažesnėms įmonėms.

Tekstilės, jūros gėrybių ir juvelyrikos eksportuotojai jau pranešė apie atšauktus JAV užsakymus ir nusileidimą konkurentams, tokiems kaip Bangladešas ir Vietnamas, todėl baiminamasi didelio darbo vietų karpymo.

P. Goyalas sakė, kad vyriausybė artimiausiais dienomis imsis keleto priemonių, siekdama paremti kiekvieną sektorių ir padidinti eksportą.

„Galiu drąsiai teigti, kad šiais metais Indijos eksportas viršys 2024–2025 (finansinių) metų rodiklius“, – pabrėžė jis.

