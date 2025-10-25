Laidojimo namų direktorė atskleidė netikėtą darbo pusę: tai, ką ji daro, nustebino visus

Ši netikėta „TikTok“ tendencija atskleidžia, kad žmones domina ne sensacijos, o noras suprasti, kaip pagarba ir estetika išlieka net paskutinėse gyvenimo akimirkose.
Mirusiesiems – tie patys produktai, kaip ir gyviesiems
Eileen savo vaizdo įrašuose rodo, kaip atlieka makiažą mirusiesiems – kruopščiai, pagarbiai ir su tomis pačiomis kosmetikos priemonėmis, kokias naudoja daugelis gyvųjų.
„Naudoju įprastus produktus iš žmogaus asmeninio makiažo krepšelio – „Maybelline“, „Chanel“, „NARS“, „Fenty“, „NYX“, „bareMinerals“ ir kitus. Esu mačiusi ir balzamuotojų, naudojančių „Glossier“, – pasakoja ji.
Kai kuriais atvejais, kai kūno būklė sudėtingesnė, naudojamos specialiai balzamavimui skirtos kosmetikos linijos, padedančios paslėpti spalvos pokyčius ar odos pažeidimus.
„Tokioms situacijoms naudoju „The Dodge Company“ arba „LolaSe7en Mortuary Cosmetics“ – šie produktai puikiai pasiskirsto ir suteikia natūralų rezultatą,“ – aiškina Eileen.
Kaip atrodyti po mirties? Sprendžia šeima
Eileen sako, kad dažnai artimieji pateikia labai konkrečius pageidavimus – kokią šukuoseną ar makiažą norėtų matyti per atsisveikinimo ceremoniją.
„Vienos šeimos močiutė buvo žinoma dėl savo 9-ojo dešimtmečio antakių. Padarėme būtent tokius, kokių jie prašė, bet vėliau artimieji nusprendė viską pataisyti patys – ir tai visiškai normalu“, – juokiasi Eileen.
Kita specialistė, laidojimo mokslo studentė Mimi, sako, kad stengiasi kiekvieną klientą pagarbiai paruošti paskutiniam atsisveikinimui.
„Maniau, kad makiažo darymas mirusiesiems bus keistas ar sunkus, bet iš tiesų tai labai terapinis procesas. Jaučiuosi tarsi tapyčiau portretą – tai padeda artimiesiems matyti žmogų taip, kaip jie jį prisimena.“
Grožio ritualai – ir po mirties
Anot Eileen, prieš atliekant makiažą, kūnas yra nuplaunamas ir paruošiamas, o odai skiriama ypatinga priežiūra.
„Naudoju micelinį vandenį, „CeraVe“ kremą, švelnius valiklius. Kartais sakau – net po mirties reikia drėkinimo,“ – pasakoja ji.
Tik tuomet atliekamas makiažas – dažniausiai kiek tirštesnis, kad paslėptų odos spalvos pakitimus. Naudojami šepetėliai, „Beauty Blender“ kempinėlės, o kartais – net įprasti skaistalai ar lūpų dažai.
„Kai kurie nori būti išlydėti taip, kaip gyveno – su raudonomis lūpomis, dailiai sušukuoti, pasipuošę. Kiti renkasi natūralumą. Mūsų tikslas – įgyvendinti jų ar šeimos norus,“ – aiškina Eileen.
„TikTok“ padeda mažinti baimę kalbėti apie mirtį
Eileen sako, kad daugelis žmonių susidomi jos turiniu ne iš smalsumo, o iš noro suprasti, kas vyksta po mirties.
„Mirtis vis dar tabu tema. Bet jei kalbi su pagarba ir atvirai, žmonės pradeda mažiau bijoti. Tikiu, kad tokie vaizdo įrašai padeda suvokti, jog tai – natūrali gyvenimo dalis,“ – sako laidojimo specialistė.
Psichologai taip pat pastebi, kad tokie pasakojimai socialiniuose tinkluose padeda žmonėms priimti netektį ir išsklaidyti baimę.
Eileen įsitikinusi, kad jos darbas – tai ne tik profesija, bet ir tarnystė žmonėms.
„Aš ne tiesiog dažau veidus. Padedu šeimoms atsisveikinti su ramybe. Kartais, kai žiūriu į žmogaus veidą, jaučiuosi tarsi tapytoja. Tai mano būdas parodyti pagarbą ir meilę gyvenimui.“
