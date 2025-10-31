Gedinti dukra tiesą apie tėvą sužinojo tik jo laidotuvėse: „Jis nebuvo tas, kuo jį laikėme“

Netikėti svečiai atskleidė ilgai slėptą tėvo paslaptį, privertusią dukrą ir jos mamą iš naujo permąstyti visą savo gyvenimą, prisiminimus ir žmogų, kurį laikė pačiu artimiausiu, rašoma mirror.co.uk.
Netikėti svečiai laidotuvėse
Viena moteris internete pasidalijo istorija, kuri sukrėtė tūkstančius žmonių.
Ji pasakojo, kad jos tėvas mirė 62-ejų. Visą gyvenimą jis gyveno, atrodė, visiškai įprastą šeimyninį gyvenimą su žmona – jos mama, su kuria buvo kartu nuo paauglystės ir neseniai atšventė 40-ąsias santuokos metines.
Tačiau laidotuvėse įvyko kai kas neįprasta: į salę įėjo moteris su dviem paaugliais sūnumis. Niekas iš velionio artimųjų jų nepažino.
Berniukų motina priėjo ir tarė: „Manau, mes turime pasikalbėti. Aš – Denise. Su tavo tėvu buvau santykiuose 15 metų.“
Šokiruojanti tiesa ir įrodymai
Iš pradžių dukra manė, kad nepažįstamoji meluoja. Tačiau Denise parodė nuotraukas, kuriose jos tėvas su antrąja šeima švenčia gimtadienius, Kalėdas, kartu atostogauja su judviejų vaikais.
Denise teigė, kad buvo įsitikinusi, jog jo „buvusi“ žmona mirusi jau seniai – taip velionis tėvas buvo sakęs pats.
Jis du dešimtmečius dukteriai ir žmonai melavo apie tariamas „komandiruotes“, kurių metu iš tikrųjų leisdavo laiką su antrąja savo šeima.
„Mano mamos veidas tiesiog persikreipė, kai papasakojau, ką ką tik išgirdau iš nepažįstamosios. Jie juk ką tik buvo šventę savo 40-ąsias santuokos metines“, – rašė pasakojimo autorė.
Abi šeimos sužinojo viena apie kitą tik po vyro mirties ir dabar abi išgyvena ne tik netektį, bet ir didelę išdavystę.
„Mes gedime to paties žmogaus, tik suvokiame, kad jis nebuvo tas, kuo jį laikėme, – rašė dukra. – Nuolat galvoju, kiek kartų jis per gimtadienius ar šventes lakstė tarp abiejų šeimų, sakydamas, kad vėluoja dėl spūsčių.“
Internautų reakcijos
„Reddit“ vartotojus pribloškė neįtikėtinas pasakojimas. Daugelis reiškė užuojautą dėl dvigubos netekties – ir tėvo, ir iliuzijos apie jį.
Viena komentatorė rašė: „Dvigubas gyvenimas – dvigubas gedulas. Gedite žmogaus, kuris jus augino, ir iliuzijos, kurią jis sukūrė. Tai baisiausia netektis, kai net prisiminimai ima atrodyti kaip melas.“
Kita pridūrė: „Labai liūdna. Terapija jums bus būtina. Galbūt bent vaikai vieni kitų nesmerks. Tai beprotiškai sunku – gedėti ir tuo pačiu išgyventi išdavystę.“
Trečias vartotojas komentavo: „Tai žiauru. Atskleisti tokią paslaptį laidotuvėse… O kaip jis sugebėjo taip ilgai paslaptyje išlaikyti dvi šeimas? Tai atrodo neįtikėtina.“
