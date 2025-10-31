Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gedinti dukra tiesą apie tėvą sužinojo tik jo laidotuvėse: „Jis nebuvo tas, kuo jį laikėme“

2025-10-31 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 19:20

Liūdėti dėl artimojo netekties – ypač sunku ir be papildomų bėdų. Tačiau ką daryti, kai laidotuvių metu į salę įžengia trys nepažįstami žmonės ir vienu sakiniu apverčia tavo visą gyvenimą aukštyn kojomis? Taip nutiko gedinčiai dukrai, tiesą apie savo tėtį sužinojusiai tik per jo laidotuves – paaiškėjo, kad jis daug metų turėjo paslaptį, apie kurią šeima nė neįtarė.

Žvakė ir karstas (nuotr. 123rf.com)

Liūdėti dėl artimojo netekties – ypač sunku ir be papildomų bėdų. Tačiau ką daryti, kai laidotuvių metu į salę įžengia trys nepažįstami žmonės ir vienu sakiniu apverčia tavo visą gyvenimą aukštyn kojomis? Taip nutiko gedinčiai dukrai, tiesą apie savo tėtį sužinojusiai tik per jo laidotuves – paaiškėjo, kad jis daug metų turėjo paslaptį, apie kurią šeima nė neįtarė.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netikėti svečiai atskleidė ilgai slėptą tėvo paslaptį, privertusią dukrą ir jos mamą iš naujo permąstyti visą savo gyvenimą, prisiminimus ir žmogų, kurį laikė pačiu artimiausiu, rašoma mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Netikėti svečiai laidotuvėse

Viena moteris internete pasidalijo istorija, kuri sukrėtė tūkstančius žmonių.

REKLAMA

Ji pasakojo, kad jos tėvas mirė 62-ejų. Visą gyvenimą jis gyveno, atrodė, visiškai įprastą šeimyninį gyvenimą su žmona – jos mama, su kuria buvo kartu nuo paauglystės ir neseniai atšventė 40-ąsias santuokos metines.

Tačiau laidotuvėse įvyko kai kas neįprasta: į salę įėjo moteris su dviem paaugliais sūnumis. Niekas iš velionio artimųjų jų nepažino.

REKLAMA
REKLAMA

Berniukų motina priėjo ir tarė: „Manau, mes turime pasikalbėti. Aš – Denise. Su tavo tėvu buvau santykiuose 15 metų.“

Šokiruojanti tiesa ir įrodymai

Iš pradžių dukra manė, kad nepažįstamoji meluoja. Tačiau Denise parodė nuotraukas, kuriose jos tėvas su antrąja šeima švenčia gimtadienius, Kalėdas, kartu atostogauja su judviejų vaikais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Denise teigė, kad buvo įsitikinusi, jog jo „buvusi“ žmona mirusi jau seniai – taip velionis tėvas buvo sakęs pats.

Jis du dešimtmečius dukteriai ir žmonai melavo apie tariamas „komandiruotes“, kurių metu iš tikrųjų leisdavo laiką su antrąja savo šeima.

„Mano mamos veidas tiesiog persikreipė, kai papasakojau, ką ką tik išgirdau iš nepažįstamosios. Jie juk ką tik buvo šventę savo 40-ąsias santuokos metines“, – rašė pasakojimo autorė.

REKLAMA

Abi šeimos sužinojo viena apie kitą tik po vyro mirties ir dabar abi išgyvena ne tik netektį, bet ir didelę išdavystę.

„Mes gedime to paties žmogaus, tik suvokiame, kad jis nebuvo tas, kuo jį laikėme, – rašė dukra. – Nuolat galvoju, kiek kartų jis per gimtadienius ar šventes lakstė tarp abiejų šeimų, sakydamas, kad vėluoja dėl spūsčių.“

Internautų reakcijos 

„Reddit“ vartotojus pribloškė neįtikėtinas pasakojimas. Daugelis reiškė užuojautą dėl dvigubos netekties – ir tėvo, ir iliuzijos apie jį.

REKLAMA

Viena komentatorė rašė: „Dvigubas gyvenimas – dvigubas gedulas. Gedite žmogaus, kuris jus augino, ir iliuzijos, kurią jis sukūrė. Tai baisiausia netektis, kai net prisiminimai ima atrodyti kaip melas.“

Kita pridūrė: „Labai liūdna. Terapija jums bus būtina. Galbūt bent vaikai vieni kitų nesmerks. Tai beprotiškai sunku – gedėti ir tuo pačiu išgyventi išdavystę.“

Trečias vartotojas komentavo: „Tai žiauru. Atskleisti tokią paslaptį laidotuvėse… O kaip jis sugebėjo taip ilgai paslaptyje išlaikyti dvi šeimas? Tai atrodo neįtikėtina.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų