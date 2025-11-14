 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Mūšis dėl Pokrovsko tęsiasi: Ukrainos kariai sunaikino Rusijos pajėgų židinį

2025-11-14 11:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 11:05

Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos sudavė smūgį okupantams – Donecko srityje buvo sunaikinta 51-osios Rusijos armijos gyvosios jėgos sutelkimo vieta, kur, kaip teigiama, priešas bandė slapta kaupti pajėgas nepaisant nepalankių oro sąlygų.

Ukraina, Pokrovskas (nuotr. SCANPIX)
13

0

Specialiųjų operacijų pajėgų (SSO) padaliniai sunaikino 51-osios Rusijos armijos personalo sutelkimo vietą Ujuto gyvenvietėje Donecko srityje, rašo UNIAN.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešė SSO „Telegram“ kanale, dronų panaudojimo metu pastate buvo sutelktos priešo 1-osios ir 9-osios atskirųjų motorizuotųjų šaulių brigadų  pajėgos.

Ukrainos dronai sėkmingai pasiekė tikslą

Pažymima, kad Rusija kaupė pajėgas pasinaudodama nepalankiomis oro sąlygomis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„51-osios Rusijos armijos grupės užduotis – apsupti Pokrovsko–Myrnohrado aglomeraciją iš šiaurės. Nepaisant nepalankių oro sąlygų, SSO dronai sėkmingai pasiekė tikslą. Duomenys apie priešo nuostolius tikslinami“, – teigiama pranešime.

