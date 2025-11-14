Mūšis dėl Pokrovsko tęsiasi: Ukrainos kariai sunaikino Rusijos pajėgų židinį

Specialiųjų operacijų pajėgų (SSO) padaliniai sunaikino 51-osios Rusijos armijos personalo sutelkimo vietą Ujuto gyvenvietėje Donecko srityje, rašo UNIAN.
Kaip pranešė SSO „Telegram“ kanale, dronų panaudojimo metu pastate buvo sutelktos priešo 1-osios ir 9-osios atskirųjų motorizuotųjų šaulių brigadų pajėgos.
Ukrainos dronai sėkmingai pasiekė tikslą
Pažymima, kad Rusija kaupė pajėgas pasinaudodama nepalankiomis oro sąlygomis.
„51-osios Rusijos armijos grupės užduotis – apsupti Pokrovsko–Myrnohrado aglomeraciją iš šiaurės. Nepaisant nepalankių oro sąlygų, SSO dronai sėkmingai pasiekė tikslą. Duomenys apie priešo nuostolius tikslinami“, – teigiama pranešime.
