Rusijos smūgiai Kyjivui: „Iskander“ nuolaužos pataikė į Azerbaidžano ambasadą

Jis teigė, kad dėl Rusijos smūgio vien Ukrainos sostinėje buvo sunaikintos dešimtys daugiaaukščių pastatų, rašo „Evropeiskaja pravda“.
„Iskander“ raketos nuolaužos apgadino Azerbaidžano ambasadą. Pagrindinis atakos taikinys – Kyjivas; taip pat smogta Kyjivo, Charkivo ir Odesos sritims“, – sakė jis.
Zelenskis ragina sąjungininkus stiprinti spaudimą
Ukrainos prezidentas paragino sąjungininkus sustiprinti spaudimą Rusijai ir sustabdyti tokius smūgius griežtesnėmis sankcijomis.
„Rusija vis dar gali pardavinėti naftą ir kurti savo schemas. Tai būtina sustabdyti. Su partneriais daug dirbama, siekiant sustiprinti oro gynybą, tačiau to nepakanka. Reikia papildomų sistemų ir raketų perėmėjų“, – pridūrė V. Zelenskis.
